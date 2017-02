Maturità 2017 Miur / Esame di Stato, materie seconda prova: le quarte Scientifico sono le vere ‘sconfitte’ (oggi, 1 febbraio)

MATURITÀ 2017, MATERIE SECONDA PROVA MIUR: I VERI “SCONFITTI” - Sono passati due giorni dalla grande prima ondata di Maturità 2017 con l’uscita delle materie che saranno inserite nella Seconda Prova all’Esame di Stato di giugno, oltre a quelle che verranno rappresentate dai commissari esterni ed interni. Ancora però non sono passati i commenti, le paure e le ansie che sono inevitabilmente scattate sui sempre più presenti “compagni” della scuola italiana, i social. In pratica la scelta del Miur con le varie matematica allo Scientifico, Latino al Classico e via via tutte le altre hanno fatto accendere per la prima volta la spia in modalità “maturità” con relative attacchi di ansia scolastica, ogni anno sempre più divertente (per i commentatori e chi l’ha già superata la maturità, ovviamente). Ma a ben vedere, se in tanti maturandi comunque non possono lamentarsi per il risultato ricevuto dal Miur, c’è chi davvero si sta disperando: sono proprio loro, le classi quarte dello Scientifico. Se infatti i maturandi scientifici festeggiano per aver scampato “miracolosamente” Fisica in seconda prova, per quelli che l’anno prossimo dovranno affrontare la maturità sarà molto probabilmente che spunti l’odiata fisica al posto di matematica. Va anche detto, l’anno prossimo con il cambio radicale della maturità prevista dalla riforma Buona Scuola, verrà abolita la terza prova: insomma, non tutti i mali vengono per nuocere…

MATURITÀ 2017, MATERIE SECONDA PROVA MIUR: IL FOCUS SUGLI ISTITUTI TECNICI - Il giorno dopo l’uscita delle materie in seconda prova alla Maturità 2017, sono tanti gli studenti che in giro per l’Italia discutono e commentano le scelte del Miur che potete trovare anche qui sotto con il motore di ricerca del Ministero. Sulla situazione degli Istituti Tecnici soprattutto, oggi anno sono tantissime le forme e modalità di materie che riempiono i tanti gradi di istituti presenti sull’ordinario programma del Ministero. Proviamo a scoprirne un po’ da vicino: le materie della Seconda Prova 2017 per l’Istituto Amministrazione Finanza e Marketing Economia Aziendale, l’Articolazione Relazioni internazionali per il marketing (RIM) trova Economia aziendale e geopolitica come seconda prova, mentre per quanto riguarda le materie del Liceo Turismo le scelte sono le seguenti, Discipline turistiche e aziendali. Occhio speciale dopo le Materie seconda prova istituto tecnico Meccanica, Meccatronica ed Energia - Articolazione Meccanica e Meccatronica: Disegno, progettazione organizzazione industriale. Volete scoprire tutti gli altri? Eccovi il link che fa per voi.

