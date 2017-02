SPARATORIA SAN CESAREO / Assalto al magazzino slot machine, scontro a fuoco tra malviventi e carabinieri, due feriti (Oggi, 1 febbraio 2017)

SPARATORIA SAN CESAREO, MAGAZZINO DI SLOT MACHINE PRESO D’ASSALTO: SCONTRO A FUOCO TRA RAPINATORI E CARABINIERI (ULTIME NOTIZIE OGGI, 1 FEBBRAIO 2017) - Sono state definite vere e proprie scene da far west, quelle accadute ieri in seguito ad una sparatoria a San Cesareo, comune a Sud di Roma, intorno alle 19:00. Ne dà notizia RomaToday.it, raccontando lo scontro a fuoco che ha coinvolto una banda di almeno quattro rapinatori in fuga contro i carabinieri intervenuti sul posto. Protagonisti sarebbero almeno quattro uomini armati, i quali avevano messo in atto una rapina ai danni di un magazzino che si occupa di noleggio, installazione e recupero incassi di slot machine, in via Iaconelli. Durante il blitz da parte dei malviventi, alcuni dipendenti della ditta si sarebbero nascosti nei locali allertando prontamente il 112. Sul posto sarebbero subito giunti gli uomini dei Carabinieri di San Cesareo e di Palestrina e, alla loro vista, i rapinatori in fuga avrebbero aperto il fuoco, al quale i militari avrebbero risposto. Nello scontro armato i Carabinieri avrebbero ferito due dei malviventi della banda. Subito dopo la sparatoria i rapinatori avrebbero tentato la fuga a bordo di un'auto piena di monete appena sottratte dal magazzino preso di mira, ma sarebbero stati bloccati dagli agenti in una via limitrofa, fermando così la loro evasione. In tre sarebbero stati così bloccati ed arrestati. Tra loro anche i due uomini precedentemente feriti durante la sparatoria a San Cesareo e condotti negli ospedali Tor Vergata e Palestrina, sebbene le loro condizioni di salute non siano tali da destare preoccupazione. Un quarto membro della banda di rapinatori si sarebbe dileguato a piedi ed al momento risulta essere ricercato. Fortunatamente i Carabinieri sono riusciti a recuperare l'intero bottino, così come le quattro pistole utilizzate nel corso della rapina dai malviventi. Attualmente proseguono le indagini al fine di rintracciare quanto prima il quarto uomo, mentre gli uomini del Nucleo Investigativo del Gruppo di Frascati starebbero terminando ulteriori rilievi tecnici al fine di chiarire tutti i dubbi attorno alla dinamica della rapina e della successiva sparatoria a San Cesareo.

© Riproduzione Riservata.