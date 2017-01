TERREMOTO OGGI/ Ultime scosse nelle Marche: sisma di 2.1M ad Ascoli Piceno (dati INGV in tempo reale, 1 febbraio 2017, ora 1:27)

TERREMOTO OGGI NELLE MARCHE: SCOSSA DI 2.1M IN PROVINCIA DI ASCOLI PICENO (DATI INGV IN TEMPO REALE, 1 FEBBRAIO 2017) - Situazione tranquilla in Italia e nel mondo per quanto riguarda i movimenti tellurici. Per ora non si registrano terremoti di importante intensità nel nostro territorio. Una scossa di 2.1M ha colpito la provincia di Ascoli Piceno alle ore 23:19, a 10 km di profondità. L'epicentro è stato rilevato a latitudine 42.81 e longitudine 13.21. Interessate Arquata del Tronto, Norcia, Castelsantangelo sul Nera, Montegallo, Accumoli, Montemonaco, Preci, Ussita, Acquasanta Terme, Visso, Montefortino e Cascia. Alle 23:48 colpito anche Los Lagos, in Cile, da un sisma di 3.9M. L'epicentro è stato rilevato a latitudine 43.52 e longitudine 74.41, ipocentro a 20 km di profondità. Il punto colpito, secondo le rilevazioni del Dipartimento di Geofisica dell'Università del Cile, si trova a 778 km da Puerto Quellon e 258 km da Puerto Montt, sempre in Cile. Tre ore prima, in tarda serata, era stato invece l'Oklahoma, negli Stati Uniti, a tremare a causa di una scossa di 3.0M. L'epicentro è stato individuato a latitudine 36.54 e longitudine 98.98, ipocentro ad 11 km di profondità.

TERREMOTO OGGI IN ABRUZZO: SCOSSA DI 2.0M IN PROVINCIA DELL'AQUILA (DATI INGV IN TEMPO REALE, 1 FEBBRAIO 2017) - Nelle ultime ore di ieri, la provincia dell'Aquila è stata colpita da un sisma di 2.0M, individuato ad 11 km di profondità. L'epicentro è stato rilevato invece a latitudine 42.56 e longitudine 13.35. Interessate Campotosto, Capitignano, Montereale, Amatrice, Crognaleto, Barete, Pizzoli, Cagnano Amiterno, Cortino, Fano Adriano, Cittareale, Accumoli, Pietracarmela e Borbona. Alle 18:59 colpita anche la provincia di Rieti da un sisma di 2.0M. L'epicentro è stato rilevato a latitudine 42.59 e longitudine 13.24, ipocentro ad 11 km di profondità. Interessate in questo caso Amatrice, Cittareale, Montereale, Capitignano, Accumoli, Campotosto, Borbona, Posta, Cagnano Amiterno, Barete e Pizzoli. Circa venti minuti prima era stata colpita invece la provincia dell'Aquila da un sisma di 2.1M, individuato a 10 km di profondità. L'epicentro è stato rilevato a latitudine 42.39 e longitudine 13.37. Interessate L'Aquila, Pizzoli, Barete, Scoppito, Lucoli, Tornimparte, Cagnano Amiterno, Fossa, Ocre, Capitignano, Poggio Picenze, Sant'Eusanio Forconese, Montereale, Campotosto, San Demetrio ne' Vestini, Barisciano, Villa Sant'Angelo, Crognaleto e Rocca di Cambio.

