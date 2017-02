TERRORISTA CHE RIDE/ Chi è Annamaria Fontana, napoletana musulmana, che vende armi all'Isis e irride gli agenti durante l'arresto

VENDE ARMI ALL’ISIS E RIDE DURANTE L’ARRESTO: CHI E' ANNAMARIA FONTANA, NAPOLETANA MUSULMANA - Una risata vi seppellirà…mai detto fu più attuale di questo, dopo il caso della coppia di Napoli (San Giorgio a Cremano per la precisione) che, convertitasi all’Islam anni fa, si era inserita in un traffico di armi ed elicotteri venduti all’Isis e in Iran. Ieri la coppia, Mario Di Leva e Anna Maria Fontana, è stata arrestata dalla Dda di Napoli dopo le lunghe indagini che coinvolgono anche il rapimento degli italiani in Libia nel 2015. Una affare di Camorra, di organizzazioni criminali internazionali e di terrorismo: tutto per una coppia apparentemente tranquilla, addirittura ristoratori alle porte di Napoli, che invece dalle indagini pare essere al centro di un caos internazionale che coinvolge la Libia, l’Iran, lo Stato Islamico e la Campania. Una risata dicevamo, come quella vista nella foto pubblicata ieri dai media che ritrae la coppia accanto all’ex presidente iraniano Ahmadinejad: una risata, come invece è apparsa sul volto della Fontana nel momento dell’arresto.

Una risata beffarda, quasi noncurante di quanto possa aver generato con il traffico illecito di cui è accusata; una risata che segna il confine tra la totale indifferenza rispetto a quanto accade attorno e la consapevole coscienza di chi ha trafficato per anni senza essere mai scoperta e che ora potrà godersi magari al “sicuro” delle celle italiane gli anni della “pensione” al lontano da pericolosi personaggi del terrorismo internazionale specie per i tagliole dellì’Isis.

Una risata, come quella di altri famosi criminali che davanti alle accuse, agli insulti e alla coscienza del male procurato e compiuto reagiscono con una semplice e terrificante risata: un “Joker” in salsa reale, come Pietro Maso che dopo aver trucidato i genitori ride al processo e davanti all’ergastolo appena subito. Una risata come quella di Breivik che in aula per aver sterminato molte vite in Norvegia, guarda i giudici negli occhi e con un ghigno beffardo fa anche il saluto nazista. Un male che resta, un’indifferenza e una banalità che forse fa peggio del male, perché lo squalifica come tale e lo rende uguale a tutto il resto della realtà: forse questo tenta di fare, magari inconsciamente, quella risata beffarda. Ma la realtà, molte volte e per fortuna incommensurabilmente è molto più grande e “complessa” di una risata infima: appellarsi a questa “realtà” può essere l’unico modo di scontrarsi e opporsi a tali menti tanto criminali quanto dannatamente “normali”. (Niccolò Magnani)

