Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: Trump a caccia del Ministro della giustizia. Strage di Viareggio, condannati vertici Rfi (1 febbraio 2017)

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 1 FEBBRAIO 2017 (ULTIM'ORA). STRAGE DI VIAREGGIO, CONDANNATI I VERTICI DI RFI - Dopo un iter giudiziario lunghissimo, è giunta oggi la sentenza di primo grado relativamente a quella che è conosciuta come la "strage di Viareggio", una strage in cui perirono 32 persone. Era il 29 giugno del 2009 infatti, quando un treno pieno di gas propano liquido esplose nella stazione di Viareggio, provocando la morte immediata di 11 persone, e quella successiva di altre 21, quest’ultime per la maggior parte a causa delle ustioni riportate nell’incidente. La giuria oggi dopo 140 udienze, ha condannato 23 persone e ne ha assolte 10, tra i condannati spiccano Massimo Moretti e Michele Mario Elia, entrambi dirigenti di ferrovie dello stato adesso RFI. I due sono stati condannati a sette anni di reclusione, anni che comunque non sconteranno immediatamente, stante la loro volontà di fare ricorso avverso alla sentenza emessa dal tribunale di Lucca. Ed è proprio sul giudizio di appello che si giocherà la prossima battaglia, con il processo che corre il rischio di decadere per la mannaia "prescrizione", e con i familiari delle vittime che spingono adesso sull’acceleratore, per arrivare ad una condanna definitiva che chiuda per sempre la tragica vicenda.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 1 FEBBRAIO 2017 (ULTIM'ORA). BERSANI NON GARANTISCE NULLA - Acque agitate nel partito della compagine di governo, con Pierluigi Bersani che oggi a Montecitorio pungolato dai giornalisti, ha chiuso ad un eventuale scissione. L’importante esponente del PD nella sua chiacchierata con i professionisti dell’informazione, ha sottolineato che non condivide la linea dell’altro big del partito Massimo D’Alema, ma non ha nascosto le tante divergenze che lo separano dall’attuale segretario Matteo Renzi. Bersani ha evidenziato come dalla dirigenza del suo partito vorrà delle risposte, su delle tematiche per lui fondamentali, dalle risposte dell’ ex presidente del Consiglio deciderà il da farsi. Nessuna dichiarazione è giunta nel frattempo da Renzi, con alcuni parlamentari a lui vicini che continuano a negare, che nel prossimo futuro sarà previsto un congresso straordinario.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 1 FEBBRAIO 2017 (ULTIM'ORA). TRUMP, CACCIA AL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA - Un licenziamento in tronco quello che il neo presidente americano Donald Trump ha riservato niente po po di meno che al…ministro della giustizia. L’alto esponente politico, Sally Yates, è stata infatti rimossa nella notte, dopo che aveva aspramente criticato il decreto esecutivo sull’espulsione, firmato recentemente da Trump. Laconica la spiegazione del portavoce presidenziale, che davanti ai giornalisti si è limitato a dichiarare che la Yates ha "tradito il dipartimento di Giustizia, rifiutando di attuare un ordine messo a punto per difendere i cittadini americani". Il posto del ministro è stato preso da Dana Boente, procuratore per il distretto orientale della Virginia, la quale nelle prime interviste ha dichiarato di essere prontissima ad attuare il controverso decreto.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 1 FEBBRAIO 2017 (ULTIM'ORA). DISOCCUPAZIONE GIOVANILE OLTRE IL 40% - Non sono incoraggianti i dati resi noti quest’oggi dall’Istituto di Statistica, dati che vedono salire la disoccupazione giovanile oltre la soglia del 40%. Sono infatti il 40.1% i giovani di età compresa tra i 15 e i 24 anni in cerca di una prima occupazione, un numero fra i più alti di tutta l’unione europea. Sale anche la disoccupazione totale, con i numeri che dicono che essa si assesta al 12%, quasi mezzo punto in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Da sottolineare che i dati pubblicati oggi sono i peggiori di tutta l’area euro, area dove la disoccupazione media e inferiore al 10%.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 1 FEBBRAIO 2017 (ULTIM'ORA). MILAN, BONAVENTURA SOTTO I FERRI - Lo staff medico del Milan, di concerto con Jack Bonaventura ha deciso di intervenire immediatamente a livello chirurgico, per ridurre la lesione al tendine del lungo adduttore della gamba sinistra, rimediata dal giocatore nell’ultimo match di campionato contro l’Udinese. In tale contesto il giocatore sarà trasferito in Finlandia, dove presso la struttura ospedaliera di Turku sarà operato dal Professor Sakari Orava, vero specialista dell’intervento. Solo dopo la fine dell’operazione sarà possibile stimare i tempi di recupero che comunque non dovrebbero essere inferiori ai novanta giorni. Oggi ha iniziato intanto le terapie riabilitative anche De Sciglio, per il terzino infortunatosi sempre contro i friulani almeno quattro settimane di recupero.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 1 FEBBRAIO 2017 (ULTIM'ORA). RUGBY, VERSO IL SEI NAZIONI - Un sei nazioni, che vedrà l’esordio del "Italrugby" il 5 febbraio a Roma contro il Galles, e che appassiona sempre di più gli sportivi italiani, questa la manifestazione presentata a Londra, e nella quale la nostra nazionale è chiamata ad evitare il fatidico "cucchiaio di legno". Parisse e compagni sono nascondono che l’impresa sarà veramente improba, e al Centro Coni dell'Acqua Acetosa tutti stanno cercando di dare il massimo, per non farsi trovare impreparati all’esordio. Da parte sua il tecnico Conor O'Shea sa della responsabilità che ha la sua squadra, ai 50.000 che probabilmente gremiranno gli spalti dell’olimpico interesserà solamente in parte il risultato, ma vorranno vedere in campo una squadra che darà tutto per la maglia, un attaccamento che alla nostra nazionale per dir la verità non è mai mancato.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 1 FEBBRAIO 2017 (ULTIM'ORA). TENNIS, IL RITORNO A CASA DI FEDERER - Il ritorno di un eroe, questo è stato l’atterraggio di Roger Federer a Zurigo proveniente da Melbourne, dove a trentacinque anni suonati è riuscito a vincere l’ennesimo Grande Slam. Il campione svizzero non si aspettava l’accoglienza trionfale che c’è stata, con oltre 200 suoi tifosi ad intonare dentro lo scalo aeroportuale cori da stadio. Roger è apparso raggiante con in mano la grande coppa del vincitore degli Australian Open, e le sue prime dichiarazioni sono state relative alla voglia di ritagliarsi qualche giorno di relax con la sua famiglia. Il ritorno in campo sarà infatti previsto a fine febbraio a Dubai, un ritorno che comunque lo rivedrà dopo tanto tempo, di nuovo nella top ten dei tennisti più forti del pianeta.

