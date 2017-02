ATTENTATO A PARIGI / Francia, 4 sospetti kamikaze arrestati: sventato attacco alla Capitale (oggi, 10 febbraio 2017)

ATTENTATO A PARIGI, FRANCIA: 4 SOSPETTI KAMIKAZE ARRESTATI A MONTEPELLIER (ULTIME NOTIZIE) - Nuova minaccia terrorismo dalla Francia: sarebbe stato sventato l’attentato a Parigi progettato a breve, da quanto riporta il ministro degli Interni francese pochi istanti fa in una conferenza stampa. Nasce tutto con l’arresto di quattro persone, sospettate di preparare un attacco a Parigi, fermate a Montepellier. Gli arresti sono scattati dopo indagini sui social network che hanno consentito di identificare i sospetti: tre erano già noti all'antiterrorismo. Trovato materiale esplosivo dello stesso tipo di quello usato negli attacchi di Bruxelles: nella retata antiterrorismo di ieri sera sono stati infatti trovati 71 grammi di perossido di acetone, quel TATP utilizzato come esplosivo sia negli attacchi all’aeroporto e alla metro di Bruxelles che nella tragica serata del 13 novembre 2015 a Parigi e al Bataclan.

ATTENTATO A PARIGI, FRANCIA: ANCHE UNA 16ENNE TRA GLI ARRESTI (ULTIME NOTIZIE) - Inquietante il risvolto dell’arresto dei quattro sospettati di progettare un attentato a Parigi nei prossimi mesi: le indagini dell’anti-terrorismo francese hanno scoperto come un sospetto kamikaze Isis, già schedato, prevedeva di farsi esplodere dopo aver sposato la ragazzina di 16 anni fermata con lui nel blitz di Montpellier. Lo riferisce BFM-TV spiegando che le nozze erano previste molto presto e successivamente la giovane sarebbe partita per la Siria. Non solo, tra gli altri elementi arrestati un ventenne avrebbe attirato forti attenzioni su di sé dopo la sua radicalizzzione e il tentativo di partenza per la Siria pochi giorni prima degli attentati di Parigi al Bataclan. «Il blitz di questa mattina a Montpellier, nel sud della Francia, ha permesso di sventare un progetto di attentato imminente»: lo ha detto il ministro francese dell'Interno, Bruno Le Roux, dopo i quattro arresti.

