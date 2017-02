AUGURI SAN VALENTINO 2017/ 14 febbraio, frasi d'amore, immagini, video: ingresso gratis all'acquario di Gardaland (iniziative ed eventi)

AUGURI SAN VALENTINO 2017, 14 FEBBRAIO, INIZIATIVE ED EVENTI: L'OFFERTA DI GARDALAND SEA LIFE AQUARIUM - Si avvicina sempre di più San Valentino 2017 e si moltiplicano le iniziative dedicate alla festa degli innamorati: tutte le coppie celebreranno il proprio amore martedì prossimo 14 febbraio. Ma cosa fare in occasione della ricorrenza? Non c'è che l'imbarazzo della scelta visto che in ogni città sono organizzati tanti eventi ad hoc. Un’esperienza romantica può essere vissuta anche all’acquario di Gardaland: la proposta del parco divertimenti per San Valentino 2017 è infatti quella di un biglietto per due e una sorpresa per tutte le coppie di innamorati. Sarà quindi possibile visitare Gardaland Sea Life Aquarium con la persona amata pagando un solo ingresso. La promozione è proposta nei giorni 11-12 e 17-18-19 febbraio. L'acquario si trova all’interno di Gardaland Resort e ospita oltre 5.000 creature marine in 40 vasche, dalle specie più note fino a quelle più esotiche. Oltre a un biglietto d’ingresso omaggio, per gli innamorati ci sarà anche un’altra sorpresa: un Bacio Perugina sarà offerto agli ospiti che entreranno all’acquario in coppia

(clicca qui per tutte le informazioni).

AUGURI SAN VALENTINO 2017, 14 FEBBRAIO, INIZIATIVE ED EVENTI: IL VIDEO DI CLEO' - Ha scelto San Valentino 2017 Cleò per proporre il suo primo singolo in vista del suo esordio il prossimo aprile. Non si sa ancora nulla di quest'artista, si sa solo che ha deciso di cantare il pezzo “Senza Confini". Si tratta di un brano che celebra gli amori dei grandi protagonisti della canzone italiana e quelli dei loro fans. Nel video sono montate le immagini di Caterina Caselli, Laura Pausini, Eros Ramazzotti, Gianni Morandi, Enrico Ruggeri e Andrea Mirò, Elisa, Albano, Mariella Nava, Mietta, Lorenzo Jovanotti, Vasco Rossi, Adriano Celentano, Silvia Mezzanotte, Fiorello, Bianca Atzei, Stash Fiordispino dei The Kolors, Andrea Mingardi, Andrea Bocelli, Albano, Bianca Atzei, Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo, Elodie Di Patrizi e Lele Esposito, Nek, Giorgia, Alessandra Amoroso, Dolcenera, Fedez, J-Ax, Noemi, Giusy Ferreri, Syria, Scialpi: tutti ritratti in compagnia dei rispettivi partner. Un omaggio dunque all'amore che tutte le coppie celebreranno a San Valentino 2017, il prossimo 14 febbraio. L'artista ha spiegato che, come riporta Il Giornale, "nonostante il brano parli del dramma ancora oggi attualissimo dell’immigrazione che spesso allontana per sempre due cuori innamorati, la bellezza della canzone è tale da essere annoverata di diritto fra le grandi canzoni d’amore" (clicca qui per vedere il video).

