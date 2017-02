Asia Argento Vs Giorgia Meloni / "Fascista lardosa", la replica: "Non uso cocaina per dimagrire"

ASIA ARGENTO VS GIORGIA MELONI: "SCHIENA LARDOSA". LA REPLICA: "IO NON USO COCAINA" (OGGI, 10 FEBBRAIO 2017) - Duro botta e risposta tra Asia Argento, attrice e presentatrice televisiva italiana figlia del celebre Dario, e la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. Tutto è cominciato quando Asia Argento, che evidentemente si trovava nello stesso ristorante di Giorgia Meloni, le ha scattato una foto mentre era intenta a mangiare. L'attrice ha poi messo lo scatto su Twitter con un commento veramente poco carino: "Schiena lardosa della ricca e senza vergogna - Facciamo l'Italia di nuovo grande - #fascista avvistata al pascolo". Immediata la risposta della Meloni, che ha subito postato uno screen del commento di Asia Argento su Facebook con questo commento: "Pubblico questo commento di Asia Argento a una foto che mi ha fatto di nascosto (temeraria), perché, al di là dei soliti insulti triti e ritriti che non mi interessano, mi ha molto colpito che abbia parlato della mia "schiena lardosa". Lo pubblico per dire a tutte le donne che hanno partorito da pochi mesi e che per dimagrire non usano la cocaina di non prendersela se qualche poveretta fa dell'ironia sulla loro forma fisica. Valeva la pena mille volte di prendere qualche chilo. Ps. E sappiate che pagate il canone Rai anche per stipendiare gente di questa levatura".

ASIA ARGENTO VS GIORGIA MELONI: LA RAI SI DISSOCIA (OGGI, 10 FEBBRAIO 2017) - Insomma, Giorgia Meloni non gliel'ha proprio mandata a dire ad Asia Argento, ma il messaggio deve essere arrivato a destinazione perché l'attrice e presentatrice ha subito cancellato il tweet incriminato e ha chiesto pubblicamente scusa per quanto scritto: "Il mio tweet è stato inappropriato. Non avrei dovuto farlo - indipendentemente da idee personali e politiche - contro una donna. Chiedo scusa". A esprimersi sulla vicenda è però stata anche la Rai visto che è stata tirata direttamente in ballo da Giorgia Meloni e dato che Asia Argento lavora per l'azienda di viale Mazzini conducendo il programma "Amore criminale": "Rai si dissocia dalle frasi ingiuriose sulla deputata Giorgia Meloni pubblicate da Asia Argento sui social network. Affermazioni che, pur se espresse nel contesto dei propri account social, sono molto distanti dallo spirito del servizio pubblico", ha fatto sapere la Rai. Che decida di prendere provvedimenti contro Asia Argento?

