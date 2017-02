DANIELA ROVERI / News, proseguono le indagini: ancora lontana la verità sul delitto di Colognola (Quarto Grado, oggi 10 febbraio 2017)

DANIELA ROVERI NEWS, INDAGINI SERRATISSIME MA ANCORA NESSUNA RISPOSTA SUL DELITTO (QUARTO GRADO, OGGI 10 FEBBRAIO 2017) - Le indagini sul giallo di Daniela Roveri, ribattezzato come l'omicidio di Colognola, ormai da mesi proseguono serratissime senza tuttavia far trapelare alcun particolare. La donna 48enne, manager d'azienda e dalla vita senza ombre, fu uccisa con un solo fendente alla gola lo scorso 20 dicembre. Da allora si è spesso occupata la trasmissione Quarto Grado, che torna anche questa sera con gli ultimi aggiornamenti, ripercorrendo l'intero giallo ed andando alla ricerca di possibili risposte su un caso che ha assunto sempre più le sembianze di un omicidio perfetto. Il delitto si consumò nell'androne del palazzo nel quale Daniela Roveri viveva con l'amata madre. Nessuno avrebbe visto né sentito nulla, così come le telecamere della zona non avrebbero ripreso alcun movimento o soggetto sospetto. Tutto, dunque, resta un mistero, a partire dall'assassino della manager, per poi passare per il movente ed infine per l'arma del delitto. Gli inquirenti che indagano al caso di Colognola, ad oggi avrebbero per le mani pochissimi elementi. Tra questi, alcuni capelli spezzati e peli rinvenuti nelle mani della vittima ma che opportunamente analizzati non avrebbero fornito alcuna risposta utile. Dai reperti non sarebbe infatti stato possibile risalire ad un Dna poiché non idonei, questo perché i capelli trovati sono stati definiti privi di bulbo. Con questi risultati negati, nelle passate settimane si sono spente le speranze di poter identificare il profilo genetico del presunto assassino il quale potrebbe aver avuto una colluttazione con la vittima. A rivelarlo sarebbe una ferita rinvenuta su una mano di Daniela Roveri, forse nel vano tentativo di difendersi, per istinto, dall'importante lama con la quale sarebbe stata sgozzata. All'appello mancherebbero poi borsa e cellulare della donna, scomparsi insieme al suo assassino subito dopo il delitto. Ora, l'unica speranza resta legata al materiale genetico trovato sotto le unghie di Daniela e sottoposto ad opportuni accertamenti dei quali ancora non se ne conoscono gli esiti. Da diversi giorni, dunque, si attendono le risultanze di questi esami compiuti dalla Scientifica, anche se nel frattempo sono proseguiti gli interrogatori e ulteriori accertamenti che hanno riguardato anche i conti e i documenti dell'azienda nella quale Daniela Roveri lavorava. Il caso sarà trattato nella prima serata di oggi sulla rete Mediaset, con nuovi possibili aggiornamenti e retroscena direttamente dagli ambienti investigativi di Bergamo.

© Riproduzione Riservata.