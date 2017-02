ECLISSI DI LUNA / ‘Snow Moon’ nella notte tra venerdì e sabato: orario del fenomeno (oggi, 10 febbraio 2017)

ECLISSI DI LUNA, “SNOW MOON”: QUANDO AVVIENE IL FENOMENO LUNARE? (10-11 FEBBRAIO 2017) - L’eclissi di luna torna sui nostri “schermi” con lo spettacolo incredibile nella notte tra oggi e domani: il fenomeno lunare di febbraio sarà visibile, meteo permettendo, in tutta Italia nella notte tra il venerdì e il sabato, consentendo agli italiani - e come vedremo in seguito, non solo - di osservare in maniera abbastanza nitida l’eclissi penombrale di questo “giro”. Un 2017 sempre più astronomico che prevederà altri interessanti appuntamenti nei prossimi mesi, vede la Luna oggi “impenombrarsi” completamente con il nostro pianeta. Un’eclissi non eclatante ma di splendido fascino proprio per via della visione "sfumata”; segnatevi l’evento soprattutto in vista dell’attesa della prossima eclissi totale di luna (prevista il 31 gennaio 2018). Non volete perdervela? Allora eccovi tutti le coordinate di tempistiche e orario dell’eclissi definita da alcuni anche “Snow Moon” (qui sotto svelato l’arcano del nome). La performance avverrà a partire dalle ore 23,32 di venerdì, quando il disco lunare apparirà leggermente più scuro del solito perché il satellite transiterà nel cono di penombra della Terra. Accade quando sole, Terra e luna sono allineati in quest'ordine. In pratica la luna non attraversa l'ombra proiettata dalla Terra ma passa nella sua zona appunto di penombra. Quando sarà il picco massimo della luna in ombra? Alle ore 1.43 di domani mattina, concludendo lo spettacolo di circa 2 ore complessive.

ECLISSI DI LUNA, PERCHÉ SI CHIAMA “SNOW MOON”? (10-11 FEBBRAIO 2017) - Ma perchè l’eclissi di luna che avverrà questa notte viene definita da alcuni “Snow Moon”? Quando lo sentirete ripetere in queste prossime ore potrete stare tranquilli, perché la risposta ve la diamo noi qui ora: come ogni buona tradizione che si rispetti, la luna piena nel mese di febbraio ha un suo nome particolare. Ecco, forse in questo momento non esattamente provvido per la neve, di norma nelle varie località dell’emisfero boreale febbraio coincide con la profonda neve e il picco massimo dell’inverno. Dunque eccovi spiegata la “Snow Moon”, ovvero la luna piena di febbraio: ecco, il caso vuole che tale luna piena quest’anno si vede “ombrata” dall’eclissi lunare che getterà per l’appunto una leggera ombra sulla faccia del nostro satellite. Come riporta Wired, lo spettacolo dell’eclissi di questa notte sarà visibile nella maggior parte del mondo, tra Europa, sud dell’Asia e Nord America, mentre sarà invisibile in Australia, Nuova Zelanda e Asia Centrale. Allora, tutto pronto?

