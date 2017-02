Estrazione/ Eurojackpot n 6/2017 di oggi: i numeri vincenti! (10 febbraio)

EUROJACKPOT, ESTRAZIONE DI OGGI VENERDÌ 10 FEBBRAIO 2017, CONCORSO N° 6/2017, LE ULTIME CURIOSITÀ - Nuova estrazione per Eurojackpot, la seconda di febbraio: torna, quindi, l'appuntamento con il gioco che ogni venerdì mette in palio un ricco montepremi. Continua a crescere il jackpot, che del resto è sempre milionario: quando viene vinto ripartire da 10 milioni di euro, ma, visto che nessuno nelle ultime estrazioni ha indovinato i numeri vincenti, è salito a 44 milioni di euro. Un montepremi da sogno, messo a disposizione per gli appassionati di tutta Europa di questo gioco. Il concorso è, infatti, valido per ben 17 Paesi, quindi alla sfida per indovinare la combinazione fortunata partecipano, ad esempio, anche cittadini francesi, tedeschi, norvegesi e olandesi. Le categoria di vincita comunque sono tante, cioè 12 (dal 5+2 al 2+1), quindi le strade che conducono alla vittoria sono diverse. Il montepremi è ricco, ma speriamo che lo sia anche il vostro cassetto, visto che con un montepremi del genere avreste modo di realizzare ben più di un sogno. Potreste anche aiutare chi attualmente versa in gravi difficoltà economiche: dalle persone colpite dal terremoto a quelle che devono fare i conti con la crisi. Potrebbe farlo, ad esempio, il fortunato vincitore della scorsa estrazione, colui cioè che ha realizzato il 5+0 da 187.638,70 euro, facendo tornare a vincere l'Italia. La vincita è stata realizzata a Mariano Comense (CO), ma è la Germania finora il Paese più fortunato. Giocare a Eurojackpot comunque è semplice: bisogna scegliere almeno 5 numero su 50 e 2 Euronumeri su 10 e giocarli con una schedina da 2 euro, in ricevitoria o online. C'è anche la possibilità di "abbonare" la giocata, cioè di farla ripetere per almeno due fino ad un massimo di cinque concorsi. Prima di far partire il countdown verso l'estrazione di oggi, vi riassumiamo quanto accaduto in quella precedente, quella cioè del 3 febbraio 2017. I numeri vincenti sono stati: 4 - 5 - 17 - 39 - 47, Euronumeri 3 - 4. Dopo il bel risultato "azzurro", speriamo che l'estrazione odierna di Eurojackpot sorrida nuovamente all'Italia. E allora buona fortuna!

