GESSICA NOTARO VIDEO, EX MISS SFREGIATA CON L'ACIDO: "MI STATE DANDO UNA CARICA INCREDIBILE" (OGGI, 10 FEBBRAIO 2017) - Continua la sua lotta Gessica Notaro, la ragazza di Rimini che un mese fa è stata sfregiata con l'acido dall'ex compagno. Attulmente Edson Tavares si ritrova ancora nel penitenziario di Forlì. La giovane 28enne non ha mai smesso di tenere i contatti con amici e conoscenti, ma anche con tutti gli italiani che dal giorno dell'aggressione le dimostrano la propria vicinanza ogni giorno. Grazie al suo produttore, Mauro Catalini, Gessica Notaro ha potuto pubblicare un nuovo video sulla propria pagina Facebook per comunicare gli ultimi aggiornamenti sul suo ricovero. A fine gennaaio il primo intervento ricostruttivo che potrà ridonarle la vista, una strada che la ragazza stessa definisce impervia e non priva di difficoltà. A rincuorarla la vicinanza di tante persone e la professionalità di medici ed infermieri dell'ospedale Bufalini di Cesena, dove si trova ricoverata. Nell'ultimo video, pubblicato ieri, Gessica Notaro mostra parte di sé e per la prima volta, senza intermediari, può parlare con chi le sta dando forza. Un atto dovuto visto il ritorno in energia e vitalità che le stanno donando tutti coloro che la seguono sui social e che fino a pochi giorni fa si sono riuniti in presidio al di fuori della struttura ospedaliera. "Mi state dando una carica incredibile, non vi ringrazierò mai abbastanza", dice con la sua voce ottimista e solare, mentre le mani si muovo in continuazione, cercando di disegnare un nuovo domani.

Clicca qui per vedere il video di Gessica Notaro.

