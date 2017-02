GLORIA ROSBOCH / News, udienza preliminare: Gabriele Defilippi, la madre e l’ex amante in aula (Oggi, 10 febbraio 2017)

GLORIA ROSBOCH NEWS, UDIENZA PRELIMINARE: TUTTI GLI INDAGATI IN AULA (ULTIME NOTIZIE OGGI, 10 FEBBRAIO 2017) - Ad un anno esatto dall'omicidio di Gloria Rosboch, la professoressa 49enne di Castellamonte prima truffata e poi uccisa dal suo stesso ex studente, il gip del tribunale di Ivrea aveva fissato la data dell'udienza preliminare in programma per questa mattina. Come riporta il sito Cronaca Qui, dunque, il caso approda nelle aule giudiziarie a partire dalle ore 9:30. In tribunale è attesa la presenza di tutte e tre le persone accusate dell'omicidio di Gloria Rosboch, a partire dall'ex allievo Gabriele Defilippi e dal suo complice ed ex amante Roberto Obert. Attesa anche la madre di Gabriele, Caterina Abbattista, la quale è accusata di concorso in omicidio anche se dallo scorso novembre sta scontando la pena ai domiciliari. La procura nei confronti della donna ha avanzato l'ipotesi secondo la quale avrebbe non solo avallato ma addirittura incitato l'azione omicida del figlio 22enne nei confronti della professoressa di Castellamonte, nonché sua amica, uccisa il 13 gennaio 2016. Nell'ambito del giallo sull'uccisione di Gloria Rosboch avrebbe giocato un ruolo importante anche Efisia Rossignoli, anche lei indagata (a piede libero) con l'accusa di truffa. La donna, difesa dagli avvocati Ferdinando e Fiorenza Ferrero, aveva ammesso di essersi finta la centralinista di una banca e nel 2014 si mise in contatto con Gloria Rosboch al fine di convincere la professoressa della credibilità dell'affare propostole da Gabriele Defilippi il quale riuscì a truffarla, sottraendole con l'inganno la somma di 187 mila euro. I soldi, a detta del giovane, sarebbero serviti per "un investimento sicuro" e riuscì con questa scusa a convincere la sua ex professoressa a versare il denaro a suo nome, con la promessa di una vita insieme da trascorrere in Costa Azzurra. L'omicidio della professoressa si consumò il 13 gennaio dello scorso anno, dopo un appuntamento che la donna ebbe con l'ex studente, ancora una volta attratta in trappola. La vittima aveva denunciato il giovane per la truffa dei 187 mila euro e quel giorno era stato proprio Gabriele a contattarla con la scusa di restituirle il denaro. Ancora una bugia a scapito della 49enne che si fidò per la seconda ed ultima volta dell'ex allievo prima di essere strangolata in auto ed abbandonata, ormai priva di vita, nella vasca di una vecchia discarica in disuso. Il ritrovamento del cadavere avvenne qualche giorno dopo la sua uccisione, su indicazione di Roberto Obert, anche lui presente in auto al momento del delitto, sebbene abbia sempre scaricato le responsabilità del gesto sull'ex amante. Nel corso del processo si spera di fare finalmente luce sull’atroce vicenda che a distanza di oltre un anno non smette di creare dolore alla famiglia di Gloria Rosboch, rimasta orfana dell’unica figlia.

