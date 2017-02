INCIDENTE STRADALE / Montichiari: investita sulle strisce pedonali, grave ragazza 16enne (Ultime notizie oggi, 10 febbraio 2017)

INCIDENTE STRADALE MONTICHIARI: RAGAZZA INVESTITA SULLE STRISCE, GRAVE (ULTIME NOTIZIE OGGI, 10 FEBBRAIO 2017) - Un incidente stradale è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri a Montichiari. Secondo quanto riportato da BresciaToday, una ragazza di 16 anni è stata travolta sulle strisce pedonali ed è stata ricoverata in codice rosso alla Poliambulanza di Brescia: sarebbe in gravi condizioni. La ragazza è stata investita da un'auto e ha sfondato con la testa il parabrezza. L'incidente stradale è avvenuto in via Guglielmo Marconi e la polizia locale sta effettuando le indagini per stabilire l'esatta dinamica. La 16enne è stata investita, forse a causa della scarsa visibilità, da una giovane donna di 27 anni alla guida di una Lancia Y : ha prima sfondato il parabrezza e poi è stata sbalzata con violenza sull'asfalto, riportando ferite profonde alle gambe e all'addome e un trauma alla testa. La ragazza è stata operata alla testa ed è stata ricoverata in terapia intensiva, con prognosi riservata. Anche la 27enne è stata accompagnata in ospedale, a Montichiari, per accertamenti visto che dopo l'incidente stradale è rimasta sotto shock.

© Riproduzione Riservata.