Meningite / Milano, morta l’insegnante 55enne: Roma, 4 nuovi ricoveri all’Ospedale Spallanzani (oggi, 10 febbraio 2017)

MENINGITE, ROMA: 4 NUOVI CASI ALLO SPALLANZANI (ULTIME NOTIZIE) - Non solo Milano, l’emergenza meningite corre anche a Roma con le ultime 48 ore che hanno evidenziato ben 4 nuovi casi di sospetto virus menigococco, tutti ricoverati all’ospedale Spallanzani, l’istituto Nazionale di Malattie Infettive. Come riporta l’Agi, si tratta di due uomini e due donne residenti nella Capitale e in altre due zone del Lazio (Albano Laziale e Anzio): «i casi sono tutti sostenuti da uno stesso batterio, lo Streptococcus pneumoniae (pneumococco)», riporta l’Asl di Roma. In particolare, il comune di Albano Laziale ha fatto sapere che «la forma di meningite in questione è pneumococcica e quindi non infettiva. Non si è resa necessaria nessuna profilassi antibiotica per i contatti stretti del caso trattandosi di una forma batterica sostenuta dal Pneumococco Pneumioniae, così come previsto dai protocolli e le specifiche linee guida nazionali». Resta però ovvio il timore della popolazione per un possibile allarme psicosi da contagio, per questo motivo l’Asl, le autorità e i canali di informazioni stanno cercando di annunciare la non pericolosità degli ultimi casi occorsi nel territorio laziale. Inoltre, arriva anche la spiegazione tecnico-medica dello Spallanzani per approfondire i 4 casi riscontrati nelle ultime 48 ore: «è una malattia infettiva non contagiosa per cui non sono necessarie profilassi per impedire la trasmissione dell'infezione ad eventuali contatti. I principali fattori di rischio sono da riconoscere nelle infezioni batteriche del tratto respiratorio superiore come otiti e sinusiti».

MENINGITE, MILANO: SCATTA NUOVA CORSA AL VACCINO (ULTIME NOTIZIE) - Dopo il nuovo triste caso di meningite a Milano, con la morte dell’insegnante di scienze di origini siciliane, Vittoria Patti, è scattata di nuovo la corsa al vaccino in tutta la città e l’intera Lombardia, o quanto meno continua il percorso tracciato nel ultimi mesi: con una media di 2mila prenotazioni al giorno, in tutto 50mila da quanto è stato attivato a gennaio il servizio vaccino con prezzo contenuto direttamente alla Regione Lombardia. Il caso della docente morta a Milano rischia di far scoppiare di nuovo la psicosi da contagio come avvenuto dopo le due studentesse della Statale morte a distanza di qualche mese sempre di meningite meningococcica. Dalla Regione, però, l'assessore Gallera ribadisce l'invito alla calma: «Manteniamo alta l'attenzione nei confronti delle infezioni da meningococco, e confermiamo le strategie di prevenzione e controllo già in atto. Non c'è, però, alcuna emergenza". Marco Bussetti, direttore dell'Ufficio scolastico provinciale di Milano, sottolinea che "il nostro pensiero va ovviamente alla professoressa e alla sua famiglia. Stiamo seguendo la vicenda con l'Ats, a cui ci affidiamo per tutte le valutazioni mediche».

