OMICIDIO CACCIA / News, Rocco Schirripa: al via il processo bis, la Corte non ha sostituito i giudici togati (Ultime notizie oggi, 10 febbraio 2017)

OMICIDIO CACCIA, NEWS: RIPARTE IL PROCESSO BIS A CARICO DI ROCCO SCHIRRIPA (ULTIME NOTIZIE OGGI, 10 FEBBRAIO 2017) - E' ripreso nella giornata di oggi il processo bis a carico di Rocco Schirripa, il panettiere 64nne di Torrazza Piemonte accusato dell'omicidio di Bruno Caccia, il procuratore di Torino ucciso il 26 giugno 1983. Un primo processo a carico dello stesso imputato si era chiuso lo scorso novembre in anticipo a causa di un errore del pm che si era scusato in aula. La chiusura del processo era stata seguita dalla sentenza di "non doversi procedere per assenza di condizioni di procedibilità". Oggi, dunque, si è tornati in aula davanti al nuovo collegio della Corte d'Assise di Milano ma, come riporta Repubblica.it, l'apertura dell'udienza del nuovo procedimento è stata caratterizzata da una vera e propria sorpresa: rispetto al precedente processo, infatti, la Corte presenterebbe gli stessi giudici togati, mentre sarebbero stati sostituiti solo i popolari. A presiedere la Corte ritroviamo così nuovamente Ilio Pacini Mannucci, ovvero lo stesso che aveva decretato mesi fa il non luogo a procedere. In aula, dunque, è intervenuta la difesa di Rocco Schirripa che ha avanzato la richiesta di ricusazione di due dei componenti della Corte, e precisamente il presidente e il giudice a latere E, in merito alla quale si esprimerà la Corte d'Appello. "l giudice che ha pronunciato sentenza di primo grado non può svolgere lo stesso ruolo nei successivi gradi nemmeno se in caso di annullamento si debba ricominciare daccapo", hanno commentato i due legali dell'imputato. Mentre per la difesa la presenza del medesimo giudice del precedente procedimento risulta incompatibile, non sarebbe della medesima opinione il pm Marcello Tatangelo che, come riporta La Stampa online ha dichiarato: "Il fatto che due giudici su otto abbiano già valutato parte della presente vicenda processuale non è affatto causa di incompatibilità. Capita tutti i giorni e in Italia non si farebbero più processi". A sua detta, dunque, non ci sarebbe alcun obbligo di astensione da parte della difesa dell'imputato.

