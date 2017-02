PAPA/ L'educazione secondo Francesco: conta la vita, non le formule

L'ultimo numero de La Civiltà Cattolica, il n. 4000, rappresenta un traguardo straordinario della gloriosa rivista dei Gesuiti sorta più di 100 anni fa, il 5 aprile 1950. Il numero speciale, in una sgargiante copertina rossa, pubblica il lungo colloquio di papa Francesco con i superiori degli ordini religiosi trascritto da p. Antonio Spadaro. In anteprima ampli stralci dell'intervista sono stati pubblicati nel Corriere della Sera di ieri. Tra le varie osservazioni de Papa due cose ci colpiscono. Riguardano l'educazione religiosa dei giovani, il loro cammino vocazionale, e la vita di fede in seno agli ordini religiosi.

Riguardo al primo aspetto Francesco torna ad insistere su un tema a lui molto caro: la critica ad una educazione intellettualistica, formale, astratta. L'educazione cristiana è formativa se risponde alle esigenze autentiche della vita, se dà loro soddisfazione, se non comprime l'umano ma lo fa crescere. Ciò è possibile se l'educazione cristiana non si risolve nell'apprendimento di una dottrina, a cui la vita deve adeguarsi, ma diviene un'esperienza capace di riscattare, di giudicare e di valorizzare la totalità del vissuto, senza censurare nulla. Questa prospettiva assume il suo senso critico in relazione ad un tempo, il nostro, che reso fluido dal crollo di tutte le certezze brama, comprensibilmente, punti fermi cadendo però, per questo, in semplificazioni e pretese.

La prima delle quali è credere che la fede rinasca da parole forti, da valori assoluti, da confini netti. Si ripete una situazione analoga a quella degli anni Venti del secolo passato. Vale per essa la lezione di Romano Guardini, il quale di fronte allo slogan di Carl Sonnenschein, assistente spirituale dei giovani nella Berlino degli anni Venti — "Siamo in una città assediata; perciò non ci sono problemi, bensì soltanto parole d'ordine" — osservava: "Questo motto può fare impressione, ma è sbagliato. Non si possono congedare i problemi; chi li avverte, deve applicarvisi, specialmente se è responsabile sul piano intellettuale e spirituale. La prassi autentica, cioè l'agire giusto, deriva dalla verità, e per essa bisogna lottare […] in ogni caso io mi applicavo all'interrogare e non potevo lasciarmi aggiogare alla sua prassi. So che mi ha giudicato in modo molto aspro; mi vedeva come un uomo che suscita inquietudine. In verità temo che fosse proprio così, che egli non sopportasse alcun interrogativo". In modo analogo il Papa, ripreso spesso perché il suo parlare susciterebbe "inquietudine" e non certezze, afferma:

"Nella formazione siamo abituati alle formule, ai bianchi e ai neri, ma non ai grigi della vita. E ciò che conta è la vita, non le formule. Dobbiamo crescere nel discernimento. La logica del bianco e nero può portare all'astrazione casuistica. Invece il discernimento è andare avanti nel grigio della vita secondo la volontà di Dio. E la volontà di Dio si cerca secondo la vera dottrina del Vangelo e non nel fissismo di una dottrina astratta. … La Chiesa deve accompagnare i giovani nel loro cammino verso la maturità, e solo con il discernimento e non con le astrazioni i giovani possono scoprire il loro progetto di vita e vivere una vita davvero aperta a Dio e al mondo… Questo comunque è il punto chiave: il discernimento, che è sempre dinamico, come la vita. Le cose statiche non vanno. Soprattutto con i giovani. Quando io ero giovane, la moda era fare riunioni. Oggi le cose statiche come le riunioni non vanno bene. Si deve lavorare con i giovani facendo cose, lavorando, con le missioni popolari, il lavoro sociale, con l'andare ogni settimana a dar da mangiare ai senzatetto. I giovani trovano il Signore nell'azione. Poi, dopo l'azione si deve fare una riflessione. Ma la riflessione da sola non aiuta: sono idee… solo idee".