ULTIME NOTIZIE / Di oggi, ultim'ora: scontri a Bologna fra universitari e Polizia (10 febbraio 2017)

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 10 FEBBRAIO 2017 (ULTIM'ORA). NUOVE VISITE FISCALI PER I LAVORATORI - Una maggiore reperibilità per gli impiegati privati, non cambia nulla invece per quelli pubblici. Questo è quanto chiesto dal presidente dell’Inps Tito Boeri, alla guida dell’istituto a cui dovrebbero far capo tutti i controlli fiscali, in ottemperanza al decreto Madia che sarà varato in tempi strettissimi. Boeri spiega che l’inasprimento delle visite per i lavoratori privati tenderebbe ad aver maggiore flessibilità organizzativa nei controlli, e quindi a risparmiare sul costo delle visite fiscali. Nel regime attuale, i lavoratori malati hanno l’obbligo di rimanere nel luogo di residenza, 4 ore (10-12 e 17-19) i lavoratori privati, e 7 ore quelli pubblici (9-13 e 15-18), con la nuova disposizione, se attuata, gli orari sarebbero uniformati per tutti.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 10 FEBBRAIO 2017 (ULTIM'ORA). BOLOGNA, SCONTRI ALL'UNIVERSITA' - L’apposizione di alcuni tornelli, che devono servire a limitare gli ingressi all’interno della facoltà, ha scatenato una vera e propria guerriglia urbana nel capoluogo emiliano. La situazione è degenerata ieri mattina, quando circa un centinaio di studenti hanno occupato la facoltà di Lettere. Gli studenti, sordi agli ordini della polizia che intimavano di lasciare l’aula, hanno letteralmente distrutto i cancelli oggetto del contendere, e non contenti hanno approntato alcune barricate con tavoli e sedie, per impedire agli agenti di entrare. Le successive cariche, che sono continuate anche all’esterno della facoltà hanno ristabilito l’ordine, ma la situazione resta tesissima con un centinaio di appartenenti ai "collettivi universitari" che si sono raggruppati all’esterno, cantando cori contro le forze dell’ordine, e contro la dirigenza universitaria.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 10 FEBBRAIO 2017 (ULTIM'ORA). AVANZA LA BREXIT - Il Parlamento inglese ha avallato l’uscita dall’Inghilterra dall’UE, una scelta che adesso dovrebbe vedere l’invocazione dell’articolo 50 da parte del premier Theresa May. Dopo la richiesta del Primo Ministro inglese, inizieranno le trattative per concordare l’uscita del paese di sua maestà britannica dai 28, trattative che non potranno superare i 24 mesi. Intanto la votazione presso la camera dei deputati ha spaccato l’opposizione laburista, il cui leader Corbyn ha di fatto avallato la linea dell’esecutivo May, nonostante questo avesse bocciato tutti gli emendamenti, che tendevano quanto meno a ritardare l’uscita. Per quanto accettata dai parlamentari, la Brexit comunque incontra forti resistenze, soprattutto in Scozia e Irlanda del Nord, paesi che durante il referendum si erano schierati nettamente a favore per la permanenza nell’UE.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 10 FEBBRAIO 2017 (ULTIM'ORA). TEMPESTA DI NEVE IN USA, CANCELLATI 3.000 VOLI - Un’impressionante tempesta di neve, quella che in queste ore sta colpendo il Nord Est degli Stati Uniti D’America, e che sta mettendo in ginocchio non solo l’economia USA ma anche i trasporti USA. In tale contesto quasi 3.000 i voli cancellati, cancellazioni che hanno lasciato a terra oltre 100.000 viaggiatori. Ma non sono solamente questi i numeri ad impressionare, dati i 40 milioni di americani che devono interessati dal maltempo o l’escursione termica superiore ai 20°, che sta colpendo alcune città americane, come ad esempio New York. La Casa Bianca tramite il suo portavoce, ha fatto sapere che il presidente Trump sta monitorando costantemente la situazione, mentre il governatore del Massachusetts, Charlie Baker, ha chiesto ai suoi concittadini di non uscire di casa se non "assolutamente necessario".

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 10 FEBBRAIO 2017 (ULTIM'ORA). MARADONA ENTRA NELLA FIFA - Con un ruolo dirigenziale ma di natura ancora non specificata, l’ex numero 10 dell’Argentina, inizia la sua collaborazione con il massimo organismo del calcio mondiale. È stato lo stesso "pibe de oro" ad annunciarlo tramite un annuncio sul suo profilo social, con una didascalia di una foto che vede Maradona insieme all’attuale presidente FIFA, Gianni Infantino. Nel testo, l'ex calciatore comunica che la collaborazione, definita da Maradona stesso come un sogno, è iniziata ufficialmente ieri. Non manca la polemica, come sempre accade quando si tratta del campione argentino. L’annuncio infatti sottolinea la bontà dei nuovi vertici, e rimarca come fino adesso la FIFA era in mano a persone che non "amavano il calcio", chiaro l’accenno a Blatter e Platini, nemici storici dell’asso argentino.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 10 FEBBRAIO 2017 (ULTIM'ORA). HERNANES UFFICIALMENTE CINESE - Il trasferimento di Hernanes era nell’aria: il giocatore già da qualche giorno aveva abbandonato Torino, in direzione dell’estremo Oriente. La notizia invece è diventata ufficiale. È infatti di ieri una comunicazione sul sito della squadra campione d’Italia, che ufficializza il passaggio del regista allo Hebei China Fortune Football Club. Il valore dell’operazione si aggirerebbe attorno ai 10 milioni di euro, 8 pagabili immediatamente e 2 riconosciuti sotto forma di bonus. Al giocatore che con i bianconeri ha militato per quasi due anni, collezionando 35 presenze, è stato assicurato un biennale da quasi 5 milioni di euro a stagione. La società sottolinea che l’operazione ha generato per la squadra bianconera una "plusvalenza" superiore ai due milioni di euro.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 10 FEBBRAIO 2017 (ULTIM'ORA). VETTEL GIRA SUL BAGNATO - Prime prove per Sebastian Vettel che ieri sulla pista di Fiorano ha girato con una SF15-T del 2015, opportunamente modificata per rientrare nei regolamenti che la FIA ha emanato per i test invernali. Il pilota tedesco ha girato su pista bagnata, dato l’allagamento del circuito operato artificialmente, allo scopo di testare le gomme "rain" della Pirelli, casa che ha l’esclusiva per la fornitura delle coperture nel circus della F1. Le prove sono state richieste alla Ferrari dalla stessa Pirelli, che vuole cosi fare dei test in vista dell’inizio della stagione agonistica. Oggi ad essere impegnato sarà la terza guida Ferrari, Giovinazzi. Il pilota però è rimasto a casa visto il piccolo incidente occorso a Vettel nel pomeriggio di ieri e che nonostante non abbia comportato delle conseguenze per il pilota, ha danneggiato la vettura che per questo ha necessità di un ri-settaggio completo.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 10 FEBBRAIO 2017 (ULTIM'ORA). O'SHEA NE CAMBIA QUATTRO IN VISTA DELL'IRLANDA - Una rotazione importante, quella operata dal tecnico della nazionale di Rugby, che ieri ha comunicato la formazione titolare che sfiderà sabato all’Olimpico i forti irlandesi. Ritorno tra i quindici titolari per Sergio Favaro e Van Schalkwyk, al rientro dai rispettivi infortuni, e maglia da titolare per Ghiraldini ed Esposito, con quest’ultimo promosso ad ala titolare, con l’obiettivo di dare "ampiezza al gioco" e mettere in difficoltà gli avversari. Da Parte loro gli irlandesi operano due cambi, il tecnico Joe Schmidt conferma infatti quasi in blocco la squadra che ha perso contro i "cugini" scozzesi, e spera nella statistica che vede la sua squadra vincente 11 volte su 12 incontri, nelle passate sfide contro gli azzurri.

