16ENNE PICCHIATA SUL TRENO/ Milano, aggredita e molestata da due nordafricani: trauma cranico e costola fratturata (oggi, 11 febbraio 2017)

16ENNE PICCHIATA SUL TRENO A MILANO, AGGREDITA E MOLESTATA DA DUE NORDAFRICANI. TRAUMA CRANICO E COSTOLA FRATTURATA (OGGI, 11 FEBBRAIO 2017) - La 16enne picchiata a Milano su un treno diretto a Mortara da due nordafricani che hanno provato ad abusare di lei sessualmente non ha detto subito ai suoi genitori della violenza subita. Come riportato dalla versione online de Il Corriere della Sera, infatti, la liceale, salita sulla tratta Milano-Mortara per fare ritorno a casa, avrebbe confessato l'aggressione soltanto questa mattina alle sue compagne di classe di un istituto superiore milanese, dopo aver accusato giramenti di testa e una forte nausea. Ricoverata in un ospedale meneghina per le cure necessarie, alla 16enne sono stati riscontrati un trauma cranico, una costola fratturata e contusioni multiple. La vittima del pestaggio è stata raggiunta dalla madre: dopo la denuncia indaga la polizia.

16ENNE PICCHIATA SUL TRENO A MILANO, AGGREDITA E MOLESTATA DA DUE NORDAFRICANI (OGGI, 11 FEBBRAIO 2017) - Una liceale di 16 anni è stata picchiata e molestata sessualmente su un treno diretto da Milano a Mortara. A riportarlo è Il Corriere della Sera, secondo cui l'episodio si sarebbe verificato venerdì sera, dopo che la giovane era salita sul convoglio a Porta Genova. Inizialmente in compagnia di un'amica, il viaggio era proseguito tranquillamente fino a quando la compagna di scuola non era scesa alla fermata di Abbiategrasso. È stato a quel punto, secondo il racconto della ragazza, che due nordafricani sui 25 anni si sono avvicinati iniziando a palpeggiarla nelle parti intime, passando rapidamente dalle molestie all'aggressione fisica, condita da calci e pugni. Nonostante le grida d'aiuto della ragazza, nessuno è accorso in suo aiuto: la 16enne, alla prima fermata del treno in una stazione è riuscita a divincolarsi e a scappare. Lo stesso hanno fatto i due aggressori, che hanno fatto perdere le loro tracce.

