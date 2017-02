Bomba contro supermercato / Taranto, forte esplosione: tanta paura e due auto distrutte (Ultime notizie oggi, 11 febbraio 2017)

BOMBA CONTRO SUPERMERCATO A TARANTO: TANTA PAURA PER FORTE ESPLOSIONE (ULTIME NOTIZIE OGGI, 11 FEBBRAIO 2017) - Paura per una bomba contro un supermercato a Taranto. La scorsa notte, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Ansa, una forte esplosione è stata avvertita in tutta la città. La bomba è esplosa davanti al supermercato Pgs, in via Dante angolo via Minniti. L'ordigno che è stato fatto esplodere ha provocato un boato molto forte che ha provocato ingenti danni alla saracinesca, al marciapiede, agli infissi e alle strutture murarie dello stabile. L'esplosione ha però provocato la distruzione di un paio di auto parcheggiate davanti all'esercizio commerciale. Non risultano persone ferite dalla bomba contro il supermercato ma i residenti della zona hanno avuto molta paura, in particolare quelli che abitano nei palazzi che si trovano vicino al luogo dove è avvenuta l'esplosione. Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione Volanti, della Squadra Mobile e della polizia scientifica. Sono in corso le indagini per stabilire chi abbia collocato e azionato la bomba contro il supermercato: tra le piste seguite dagli inquirenti c'è anche quella del racket delle estorsioni.

