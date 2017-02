Carnevale di Venezia 2017 / Grand Opening: lo spettacolo sul Rio di Cannaregio apre la manifestazione (oggi, 11 febbraio)

CARNEVALE DI VENEZIA 2017, IL GRAND OPENING OGGI 11 FEBBRAIO - Si inaugura oggi il Carnevale di Venezia 2017 con il Grand Opening sul Rio di Cannaregio che si trasformerà in un vero e proprio palcoscenico d’acqua con uno spettacolo in cui protagoniste saranno tante strutture galleggianti sull’acqua. Sarà proposto ai veneziani e ai turisti in città proprio per il Carnevale di Venezia 2017 uno spettacolo acquatico. Le creature marine incanteranno il pubblico con la loro bellezza e non mancherà un omaggio alla Luna che accompagnerà una maestosa Regina degli abissi. Appuntamento oggi sabato 11 febbraio con lo spettacolo di immagini e musiche acquatiche che aprirà ufficialmente il Carnevale di Venezia 2017 alle ore 18:00 e alle ore 20:00. Lo spettacolo è gratuito e darà il via alla manifestazione nella città della Laguna, una delle più rinomate in tutto il mondo e attesa ogni anno con trepidazione da tutti coloro che amano il Carnevale e non mancano di sfoggiare costumi e maschere.

CARNEVALE DI VENEZIA 2017, IL GRAND OPENING PROSEGUE DOMANI 12 FEBBRAIO - Il Grand Opening del Carnevale di Venezia 2017 continua anche domani domenica 12 febbraio. Il corteo acqueo del Coordinamento Associazioni Remiere Voga alla Veneta mollerà infatti gli ormeggi da Punta della Dogana lungo tutto il Canal Grande fino a raggiungere il Rio di Cannaregio. All’arrivo delle barche saranno aperti gli stand eno-gastronomici che offriranno al pubblico cicheti, specialità veneziane e i dolci della tradizione del Carnevale per antonomasia, le fritole e galani. Musica e animazioni accompagneranno l’arrivo della parata e le degustazioni. Tutti gli spettacoli sono gratuiti. Questo il programma della Festa Veneziana domani, in occasione dell'apertura ufficiale del Carnevale di Venezia 2017: ore 11.00: inizio animazione sulle fondamenta del Rio di Cannaregio; dalle ore 12.00: percorsi enogastronomici della tradizione veneziana offerti da A.E.P.E., Associazione Esercenti Pubblici Esercizi e Coordinamento Associazioni Remiere di Voga alla Veneta; dalle ore 12.00: Corteo Acqueo delle Associazioni Remiere di Voga alla Veneta.

