Estrazione/ Del Lotto di oggi e Superenalotto, 11 febbraio: i numeri vincenti! (conc. 18/2017, sabato)

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO: I NUMERI VINCENTI! - E si arriva così alle estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto del nuovo anno appena cominciato: oggi, sabato 11 febbraio 2017: i numeri vincenti della Sisal stanno per arrivare nelle vostre case per la 18esima attesa puntata di inizio settimana e inizio febbraio 2017. Le feste sono passate e lontanissime ormai, il logorio della vita moderna è tornato a farci “compagnia”, senza ancora aver portato grosse felicità per i giochi Sisal, vero? Inoltre è sempre viva la grave emergenza sismica in centro Italia, non esattamente il miglior proposito per questo nuovo anno appena cominciato. Bene, allora oggi è la sera giusta per provare a fare cappotto, per ottenere una bella vincita e magari dare una mano più consistente alle popolazioni del centro Italia. Il diciottesimo concorso dell’anno con il ritorno delle estrazioni alle ore 20 e contemporanea chiusura per le giocate alle 19.30. Ora infatti si ritorna in sella con il concorso 18/2017 per tutti giochi, dal Lotto al Super: siamo così certi che la serata sarà “l’ennesimo fiasco” come vostra moglie da mesi ripete ogni volta che comprate il vostro biglietto Sisal? I numeri Sisal sanno regalare emozioni, ma siete così sicuri che sia un’estrazione fine a se stessa legata solo alle grandi vincite di Superenalotto e Lotto? Eh già, il 10eLotto viene spesso dimenticato e non si pensa che possa portare grande guadagni… ecco, andatelo a spiegare al vincitore di Anzio. Vinti giovedì oltre 265mila euro con una giocata da due. È la terza vincita più alta del 2017, dopo quella da 2,6 milioni ad Andria dello scorso 21 gennaio e quella da poco più di un milione a Roma del 31 gennaio. Il fortunato giocatore, che ha preferito la modalità di gioco frequente, ha indovinato tutti e nove i numeri scelti sulla schedina: 73,76,78,79,81,82,85,87,88. Festa anche a Sant’Arcangelo, in provincia di Potenza, dove con un “8” è arrivata una vincita da quasi 54mila euro. Nella giornata di ieri il 10eLotto ha distribuito premi agli italiani per 26,3 milioni di euro, mentre da inizio anno il totale ammonta a 409 milioni. Allora siete ancora convinti che il 10eLotto sia il concorso “meno” appetibile? Si vince di meno ma si vince più spesso, tocca a voi ora scegliere. Pronti per far di meglio della scorsa estrazione?

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 11 FEBBRAIO 2017): CACCIA AL “NUOVO” 53 - Eccoci sempre qui, come sempre pronti per consigli e notizie in rigorosa diretta per la grande serata di Lotto, Superenalotto, di ritorno alla normalità ormai ad un mese dalle feste e i ponti. Riparte l’anno con sogni, speranze e paure esattamente come nel 2016, tra politica e attentati che non lasciano certo tranquilli i cittadini italiani ed europei: ma se invece questo 2017 segnasse il vero anno della riscossa e di una maggiore serenità? E se fosse giunta l’ora anche per voi di vedere qualche cambiamento, magari anche nel vostro conto in banca? La 18esima grande giocata del 2017, potrebbe riservare in effetti qualche grande sorpresa…Concentriamoci allora, che sia questa la sera giusta? I sogni sono lì, a portata di palmo e la possibilità di convertirli in realtà è data tutta da quella ruota tanto cara agli amanti del Lotto. Non vi preoccupate, c’è sempre la possibilità di trovare con noi un bel consiglio last minute di quelli che potrebbero anche essere decisivi. Concentriamoci sulla statistica per la buona imbeccata: stando ai dati forniti da Il Gioco del Lotto, i numeri possibili da poter giocare potrebbero essere gli impresentabili che ormai inanellano record su record. Al primo posto non troviamo più il 53 Nazionale, che dopo 257 turni ha segnato il record assoluto di centenari. Rivoluzionata la classifica dei numeri meno frequenti del Lotto, con al primo posto che spetta ora a Bari con il 21 fermo da 131 turni, mentre sempre a Bari è uscito il 55 nascosto che era nascosto da 120 tornate, mentre a Roma manca il 5 da ben 116 turni. Doppia mancanza a Napoli, con il 66 e il 3 che mancano rispettivamente da 100 e 96 tornate. Allora, pronti per un’altra abbuffata di numeri estremi super-lottiferi?

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 11 FEBBRAIO 2017): LOTTERIA DELLO SCONTRINO - Ecco l’estrazione del Superenalotto, che insieme a Lotto e 10eLotto mostrano il lato più bello della Sisal: la grande occasione di vincere quella cifra incredibile e assurda. I numeri vincenti sono prontissimi, e voi lo siete altrettanto? 87.300.000 milioni di euro, una cifra non gettata lì a caso visto che sarà il jackpot di oggi, sì avete capito bene: ecco, non proprio un livello basso di gioco… Passata in soffitta ormai la Manovra Economica alla Camera con integrati gli emendamenti sui Giochi di Superenalotto e Lotto, si torna a parlare di 2017 con novità anche sul fronte Lotteria dello Scontrino. Dovrebbe mancare meno di un mese all’avvio ufficiale della ormai nota per i nostri lettori “lotteria dello scontrino”: un'operazione, calcola la Confederazione Nazionale dell'Artigianato, nella quale sono coinvolte circa 2,8 milioni di imprese per quasi 500 miliardi di controvalore. Ma arriva un brusco dietrofront richiesto dalla stessa maggioranza del Pd: Il senatore Francesco Russo (PD) ha presentato un emendamento al decreto Milleproroghe, in discussione in Commissione Affari costituzionali al Senato, per abrogare la sperimentazione della lotteria dello scontrino a partire dal 1° marzo 2017, limitatamente ai pagamenti di beni e servizi con carta di debito e di credito, si legge nell’importante report su AgiPro. Quale destino allora per questa Lotteria?

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 11 FEBBRAIO 2017): NUMERI MENO FREQUENTI - Quando mancano poco meno di un’ora alle estrazioni di Lotto, Superenalotto, vediamo dunque quando usciranno questi benedetti numeri vincenti ufficiali, siamo ovviamente come sempre pronti a qualche utile consiglio last minute. Ma non ci stupiremmo che magari proprio con alcuni numeri visti in queste righe possiamo regalarvi, la giocata della vita, è già successo in passato; e se per farlo, vi giocaste qualche numerino non proprio usuale per il Super Gioco? Stando alle statistiche Sisal, i numeri del Superenalotto meno frequenti sono per storia i seguenti: 89 - 46 - 36 - 61 - 87 - 4, numero SuperStar 72. Vi diciamo solo che per il 89 l’ultima estrazione è stata eseguita 75 turni fa, mentre per 46 e 36 sono ben 59 e 48 i turni di assenza. Fossimo in voi, magari come sesto numero “buttato” lì, un bel 89 o 46 lo metteremmo. Last minute tutto questo, con le tabaccherie che stanno per chiudere, un’ultima corsa potrebbe essere decisiva. La grande possibilità di portarsi a casa un altro storico “6” ad tre mesi dalla grande vincita in Calabria: un Superenalotto che fa ricchi gli italiani e che rischia di arrivare ad un record mondiale. Da tempo infatti il super-gioco ottiene il jackpot più alto al mondo, dopo la vittoria negli Usa del Powerball: adesso il Jackpot da 87,3 milioni di euro è il più alto al mondo e il quindicesimo nella storia del gioco. Al primato mondiale si aggiunge una raccolta di gioco che nel solo 2016 è arrivata ad un miliardo e 600mila euro, grazie anche al Jackpot record da 165 milioni centrato lo scorso 27 ottobre a Vibo Valentia dopo 200 concorsi di assenza.

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 11 FEBBRAIO 2017): LE VINCITE - Si chiude la settimana di estrazioni del Lotto e 10eLotto ed anche la possibilità di accaparrarsi qualcuno dei premi in palio. Tutti i giocatori hanno già preso posto per assistere al grande evento di casa Sisal, mentre i vincitori del precedente appuntamento si trovano ancora in festa. Al primo posto del podio del Lotto troviamo una vincita fini a Lanciano (Chieti), dove un giocatore ha realizzato il premio da 92.500 euro grazie ad un terno e tre ambi giocati sulla Ruota di Bari. In generale invece il concorso ha distribuito quote in tutto il territorio italiano per un valore di 5,5 milioni di euro. Proseguendo con il 10eLotto, ha letteralmente sbancato il tavolo verde un fortunello di Roma, che è riuscito ad aggiudicarsi più di 265 mila euro. Secondo posto invecee per la provincia di Potenza: il vincitore in questo caso è di Sant'Arcangelo ed il premio sfiora i 54 mila euro. In totale l'estrazione dello scorso giovedì ha regalato premi per un valore di 26,3 milioni di euro.

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 11 FEBBRAIO 2017): LA SMORFIA - I giocatori del Lotto e 10eLotto hanno già preparato tutto l'occorrente per assistere all'estrazione di questa sera. Carta, penna e soprattutto i numeri da giocare e controllare non appena verranno resi noti i risultati. Se vi mancano i primi due oggetti non c'è alcun problema, ma se vi siete appena accorti che in realtà non avete ancora giocato, correte subito in ricevitoria. Strada facendo, vi terremo compagnia con la smorfia napoletana e con la notizia di oggi, nella speranza di suggerirvi qualche numero fortunato. Anche se siamo ancora in inverno, in California è piena estate ed è normale quindi che la popolazione cerchi ogni modo per avere un po' di refrigerio. Fra le scelte ovviamente c'è anche il gelato e l'idea di una gelateria di Sidney ha permesso di unire gusto a vista grazie alla realizzazione di coni particolari. Ogni gusto viene infatti lavorato dai gelatai in modo da formare un fiore, curato petalo per petalo. Una delizia quindi sia per gli occhi che per il palato e resa possibile grazie alla classica paletta, usata per creare questo tipo di arte gelata. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo il gelato, 12, la paletta, 24, il cono, 19, la gelateria, 46, e il fiore, 28. Come Numero Oro scegliamo invece il petalo, 64.

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 11 FEBBRAIO 2017): LE QUOTE - Si riapre il sipario sul nuovo concorso del SuperEnalotto che questa sera porterà a quota 87,3 milioni di euro il bottino del Jackpot. Il traguardo da superare riguarda ora i 94 milioni di euro che nel 2012 sono stati vinti a Catania. Anche se non ci si rallegra per quest'ennesima assenza del montepremi, è festa per i due fortunelli che hanno centrato il 5 ed hanno conquistato la quota da più di 87 mila euro. I due giocatori in questione sono inoltre di Pompei e Ponte San Pietro, in provincia di Bergamo. La seconda posizione in classifica, ottenuta dal 4+, ha premiato invece altri due giocatori con 27.508 euro a testa, mentre 89 tagliandi vincenti hanno indovinato il 3+, con un premio da 2.847 euro. Il premio del 4, ovvero 275,08 euro, appare sempre più ridimensionato, ma è stato comunque indovinato da 646 giocatori. Ci si mantiene bassi anche con i 28,47 euro che il 3 ha distribuito a 18.840 vincitori, mentre 5,80 euro sono stati destinati ai 287.349 giocatori che sono riusciti a realizzare il 2. Primo posto della classifica standard il 2+: 1.349 giocatori hanno ritirato 100 euro a testa. 10 euro a ciascuno invece dei 9.144 vincitori che hanno indovinato l'1+ ed infine 5 euro per i 22.638 giocatori che hanno centrato lo 0+.

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 11 FEBBRAIO 2017): COME LO SPENDO IL JACKPOT? - Siamo di nuovo a caccia di idee e progetti in previsione del concorso del SuperEnalotto di questa sera. Ebbene sì, il Jackpot ritornerà a farci delle smorfie mentre cerca di sfuggirci ancora una volta, in perfetto stile Mister X. Ma anche noi giocatori sappiamo dimostrare una buona dose di testardaggine e quindi anche oggi ci dedicheremo ai molteplici modi per spendere questo milionario montepremi. Lo Smart Watch non ha catturato l'attenzione di milioni di utenti come ci si sarebbe potuti aspettare, ma Gameband potrebbe invece fare la differenza nel mondo della tecnologia e dei videogames. Si tratta infatti di un particolare e potente Smartwatch dotato di una MicroSD con cui gestire le diverse funzionalità. E' ideato apposta per chi ama giocare: il processore è il più potente in tutto il mondo per quanto riguarda i dispositivi indossabili. Dotato di WiFi, bluetooth e sistema Android. Il goal da 75 mila dollari è stato raddoppiato in pochissimi giorni e ne mancano ancora 34! In attesa, dedichiamoci anche noi al nostro gioco preferito: i numeri vincenti stanno arrivando!

