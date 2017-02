INCIDENTE STRADALE / Sesto Fiorentino: scontro auto-scooter, muore 65enne (Ultime notizie oggi, 11 febbraio 2017)

INCIDENTE STRADALE SESTO FIORENTINO, 65ENNE MUORE IN SCONTRO AUTO- SCOOTER (ULTIME NOTIZIE OGGI, 11 FEBBRAIO 2017) - Un incidente stradale mortale è avvenuto a Sesto Fiorentino ieri pomeriggio. Un uomo di 65 anni è morto, secondo quanto riportato da FirenzeToday, in uno scontro tra un'auto e uno scooter. L'incidente stradale si è verificato in viale Primo Maggio. In base a uno prima ricostruzione dei fatti sembra che sia l'automobile che lo scooter viaggiassero nella stessa direzione. La dinamica di questo incidente è però ancora da ricostruire con esattezza. L'uomo di 65 anni morto nello scontro era residente a Sesto Fiorentino, era sposato e aveva due figli: era a bordo del suo scooter ed è deceduto sul colpo dopo aver sbattuto con violenza la testa sull'asfalto. Alla guida dell'automobile c'era invece un uomo di 80 anni, fiorentino, che è rimasto illeso nell'incidente stradale ma in stato di shock: è stato denunciato per omicidio colposo stradale.

© Riproduzione Riservata.