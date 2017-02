MADONNA DI LOURDES/ Anniversario prima apparizione: fedeli in pellegrinaggio per XXV Giornata del Malato (oggi, 11 febbraio 2017)

MADONNA DI LOURDES, ANNIVERSARIO PRIMA APPARIZIONE: IL RACCONTO DI BERNADETTE (OGGI, 11 FEBBRAIO 2017) - Nell'anniversario della prima apparizione della Madonna di Lourdes a Bernadette, avvenuta l'11 febbraio del 1858, cade anche la XXV Giornata del Malato, un evento che ogni anno porta nel comune dell'Occitania migliaia di fedeli in pellegrinaggio. Secondo l'organizzazione della Giornata del Malato "sono sempre più i giovani (età compresa da 13 a 35 anni) a prendere parte ai pellegrinaggi. Nel 2016 sono stati 3.942 di cui 840 si sono dichiarati malati o disabili, tra questi una buona parte con alle spalle problemi di depressione, sindromi fobiche, dipendenze e soprattutto tanta solitudine". Il dossier completo, verrà presentato domani, domenica 12 febbraio, nella cittadina dei Pirenei e, come riportato da Quotidiano.net, svelerà come tra questi 840 giovani dichiaratisi malati o disabili il 33,5% soffre di depressione, il 10% di psicosi, il 3% di schizofrenia, il 2,5% è affetto invece da disturbi generalizzati dello sviluppo, il 2% da sindromi fobiche, l'1,5% da disturbi del comportamento alimentare e lo 0,5% da dipendenza da droghe. La percentuale rimanente è affetta da patologie neurologiche, e il 34% di queste sono riconducibili al ritardo mentale.

MADONNA DI LOURDES, ANNIVERSARIO PRIMA APPARIZIONE: IL RACCONTO DI BERNADETTE (OGGI, 11 FEBBRAIO 2017) - Ricorre oggi, 11 febbraio, l'anniversario dalla prima apparizione della Madonna di Lourdes a Bernadette, la bambina che nel 1858, a soli 14 anni, disse di aver visto la Vergine Maria in una grotta a Massabielle, poco fuori da Lourdes. Bernadette, che accompagnata dalla sorella e da un'amica stava raccogliendo lungo il fiume Gave della legna e delle ossa, si stava togliendo le calze per attraversare il fiume, quando un rumore somigliante ad un colpo di vento le fece alzare lo sguardo verso la grotta:"Ho visto una signora vestita di bianco. Indossava un abito bianco, un velo bianco, una cintura blu ed una rosa gialla su ogni piede", disse poi la bambina. Secondo il racconto della 14enne, che nel 1933 durante il pontificato di Pio XI ottenne la canonizzazione per la sua semplicità e santità di vita, la Madonna dopo aver recitato il rosario insieme a lei scomparve bruscamente. Bernadette ricevette in seguito altre 17 visite da parte della Madonna di Lourdes, per un totale di 18 apparizioni.

© Riproduzione Riservata.