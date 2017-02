MEREDITH KERCHER/ News, Raffaele Sollecito: richiesta risarcimento respinta, "sono sbigottito" (ultime notizie oggi, 11 febbraio 2017)

MEREDITH KERCHER NEWS, RAFFAELE SOLLECITO: RICHIESTA RISARCIMENTO RESPINTA, IL COMMENTO SU FACEBOOK (ULTIME NOTIZIE OGGI, 11 FEBBRAIO 2017) - La richiesta di risarcimento avanzata da Raffaele Sollecito, il giovane detenuto ingiustamente per 4 anni poiché accusato di aver partecipato all'omicidio di Meredith Kercher, è stata rigettata dalla Corte d'Appello di Firenze. L'ex fidanzato di Amanda Knox, che come appreso dall'Ansa aveva fatto domanda per un rimborso di 500mila euro, ha scelto la propria pagina Facebook per commentare la sentenza e comunicare il proprio stato d'animo:"Credevo di aver vissuto le pagine più nere della Giustizia Italiana, ma nonostante la Cassazione mi ha dichiarato innocente, devo prendere atto che la mia durissima detenzione sarebbe giustificata. Ripeto, la Cassazione aveva sottolineato l’esistenza di gravissime omissioni in questo processo e di défaillance investigative". I frequentatori dei social sembrano essere tutti dalla sua parte, stando al tenore dei commenti pubblicati finora:"Non ti arrendere! Lotta sempre finché non avrai quello che ti meriti". Clicca qui per il post di Raffaele Sollecito su Facebook!

