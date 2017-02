Milano/ Meningite e ultimi casi: come si trasmette l’infezione meningococcia? (Oggi, 11 febbraio 2017)

MENINGITE, MILANO COME SI TRASMETTE L’INFEZIONE? (ULTIME NOTIZIE) - Il terzo caso di meningite nel giro di qualche mese a Milano ha fatto scattare di nuovo l’allarme contagio e psicosi in Lombardia: la donna di 55 anni, insegnante al liceo Curie Sraffa, è deceduta da due giorni e si sono raddoppiate le richieste di vaccino nella sola città di Milano dove è avvenuto l’ultimo grave caso. In un dialogo tra i colleghi del Giorno e il direttore del Dipartimento di Prevenzione Medico dell’Ats Milano, Giorgio Ciconali ha svelato nel dettaglio quali rischi e come si trasmette l’infezione del virus meningococco, anche per fugare le varie “bufale” immesse nel web che non fanno altro che spaventare i cittadini. «È un’infezione del sistema nervoso centrale. Importante ricordare che il contagio può avvenire solo attraverso contatti ravvicinati. Faccio qualche esempio: con un bacio, utilizzando le stesse stoviglie, parlando a pochissima distanza. Non ha senso pretendere disinfestazioni dell’ambiente, bonifiche o altro. È a rischio contagio solo chi ha avuto contatti ravvicinati con la persona malata per un periodo di tempo non breve, indicativamente maggiore di 4 ore. Si parla lo ribadisco di “contatto stretto”». Al direttore Ciconali viene poi chiesto se questo significa che le abitudini di chi ritiene di essere stato a contatto con persone a rischio meningite, devono essere modificate drasticamente. «Tutto deve andare avanti regolarmente, se ieri, per paura o precauzione, studenti o dipendenti della scuola in cui la professoressa insegnava non si sono presentati, hanno fatto qualcosa di inutile. Questo perché non c’è pericolo negli ambienti, si può rischiare il contagio solo avendo avuto contatto diretto con quella persona».

MENINGITE, MILANO: PROFILASSI VACCINO A TAPPETO (ULTIME NOTIZIE) - Il caso di meningite a Milano, dopo la morte dell’insegnante morta due giorni fa al Ospedale San Paolo, prosegue con la giornata di oggi che ha visto da un lato l’ultimo saluto degli alunni e dei colleghi di Vittoria Patti dopo il grande dolore di una perdita così improvvisa. Dall’altro, prosegue la profilassi serrata per circa 200 persone appartenenti a corpo docenti, personale scolastico e alunni del Curie Sraffa: la struttura di profilassi per le malattie infettive e le vaccinazioni della Ats ha convocato ieri pomeriggio un incontro con tutti gli alunni e le loro famiglie e con il personale della scuola: «è stata proposta la profilassi antibiotica a 115 studenti delle 6 classi in cui la professoressa Patti insegnava e a 99 tra colleghi della donna e dipendenti dell'istituto che potrebbero essere entrati in contatto con lei di recente», riporta la nota della regione Lombardia. L’assessore Gallera ha poi aggiunto: «Agli studenti, tutti ragazzi di età compresa tra i 15 e i 17 anni, sono state date le indicazioni necessarie sulla vaccinazione gratuita anti meningococcica prevista per questa fascia di età. Nei prossimi giorni si continuerà con l'attività di sorveglianza e si rimarrà disponibili a fornire supporto alle famiglie sia telefonicamente che via mail».

