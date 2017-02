SAN VALENTINO 2017/ Auguri, frasi d'amore, immagini, video: Vodafone, internet gratis per un giorno (iniziative ed eventi)

AUGURI SAN VALENTINO 2017, 14 FEBBRAIO, INIZIATIVE ED EVENTI: VODAFONE REGALA UN GIORNO DI NAVIGAZIONE - Internet gratis per mandare gli auguri San Valentino 2017. Vodafone festeggia infatti il 14 febbraio regalando a tutti i suoi clienti 4 giga di navigazione. L'iniziativa prevede che dalla mezzanotte di lunedì 13 febbraio e per le successive 24 ore, tutti i clienti Vodafone – privati, professionisti e aziende – possano collegarsi gratuitamente ad internet. I 4 giga in regalo potranno essere utilizzati in mobilità, senza consumare quelli della propria offerta, per navigare, ascoltare musica e soprattutto scambiare gli auguri di San Valentino 2017. Con l'edizione di quest'anno, le giornate di navigazione gratuita in occasioni speciali compiono tre anni: si tratta di iniziative che si collocano all'interno del progetto di Vodafone “We CARE” con il quale l'azienda di telefonia vuole valorizzare il rapporto di fiducia con i propri clienti. L’iniziativa lanciata per il 14 febbraio è valida in Italia e si attiva automaticamente su smartphone, tablet e Internet key. Terminati i 4 giga gratuiti per San Valentino 2017 i clienti continueranno a navigare con la propria offerta, se prevede traffico dati.

AUGURI SAN VALENTINO 2017, 14 FEBBRAIO, INIZIATIVE ED EVENTI: CARTOLINE E GIF ANIMATE - Per gli auguri di San Valentino 2017 si possono utilizzare anche cartoline e gif animate con le quali inviare un messaggio d'amore al proprio partner. Tutti gli innamorati festeggeranno appunto il loro amore martedì prossimo 14 febbraio. E chi vorrà stupire la propria metà con auguri speciali di San Valentino 2017 ecco come creare gif animate da mandare via Whatsapp e Facebook. Si può usare per esempio GIFCreator.me, una piattaforma che permette di sfruttare moltissime immagini di default per poter sviluppare l’animazione. Esiste anche 5SecondsApp con cui si possono inserire immagini e creare animazioni e poi modificarle aggiungendo frasi o auguri personalizzati. Per farsi venire un'idea sulla frase da scegliere per il proprio innamorato o la propria innamorata vengono poi in aiuto i siti che propongono messaggi di vario tipo, dai più romantici a quelli più divertenti e spiritosi. Non c'è che l'imbarazzo della scelta: basta individuare la frase che si pensa sia più giusta per la propria metà e magari modificarla per renderla ancora più speciale per gli auguri di San Valentino 2017. Ecco alcuni link dai quali poter prendere spunto:

http://www.frasidamore.net/auguri-san-valentino.html

http://www.pensieriparole.it/frasi-per-ogni-occasione/auguri-per-san-valentino/pag1 http://www.frasionline.it/frasi-auguri-san-valentino.htm

http://www.sms-pronti.com/san-valentino/

http://www.messaggi-online.it/auguri/san-valentino/

© Riproduzione Riservata.