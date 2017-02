16ENNE PICCHIATA E MOLESTATA SUL TRENO / Milano, uno dei due aggressori conosciuto su Facebook? (Ultime notizie oggi, 12 febbraio 2017)

16ENNE PICCHIATA E MOLESTATA SUL TRENO, MILANO: INDAGINI IN CORSO ANCHE SUI SOCIAL (ULTIME NOTIZIE OGGI, 12 FEBBRAIO 2017) - Proseguono le indagini sul caso della 16enne picchiata e molestata sul treno Milano-Mortara lo scorso giovedì pomeriggio. La denuncia era partita dalla stessa giovane studentessa la quale aveva deciso però di rivolgersi alle Forze dell'ordine solo il giorno successivo, dopo essere stata colta da un malore. In seguito a ciò, la ragazza era stata visitata in una clinica di Milano dove le erano state riscontrate, oltre a un trauma cranico, anche contusioni multiple e una frattura a una costola guaribili in 30 giorni. Come rivela TgCom24, la 16enne vittima di violenza, è stata dimessa nelle passate ore dalla clinica milanese, ma gli agenti della volante e della Polfer sarebbero ancora sulle tracce dei due aggressori, che la stessa vittima avrebbe descritto come due nordafricani. La studentessa aveva riferito agli inquirenti, nel corso della sua denuncia, la sensazione di essere seguita da qualcuno. Per tale ragione le Forze dell'Ordine ora starebbero procedendo con l'analisi delle telecamere di videosorveglianza presenti nel tragitto percorso dalla 16enne tra la scuola e la stazione dei treni. I sospetti della vittima si sarebbero concentrati su un uomo, con il quale aveva avuto contatti in passato su Facebook. E' quanto emerso dall'audizione protetta avuta con l'aiuto di una psicologa. Gli inquirenti avrebbero intanto escluso la pista della tentata rapina ma il lavoro prosegue al fine di accertare se l'aggressione sia stata messa in atto solo ed esclusivamente per fini sessuali. Nel frattempo, dopo la terribile vicenda di violenza ed abusi sessuali a scapito di una 16enne, è intervenuto ovviamente anche il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, evidenziando la necessità di aumentare i controlli sui mezzi di trasporto, coinvolgendo in questa attività anche il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, "perché ovviamente i mezzi di trasporto sono in parte cittadini, in parte sono regionali". Il primo cittadino ha anche colto l'occasione per lanciare un ulteriore appello soprattutto ai più giovani e legato ai pericoli che potrebbero nascere dai social network: "Colgo l'occasione per lanciare un invito a tutti: di stare molto attenti ai social, perché in certi casi possono portare a incontri sgraditi".

