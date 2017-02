ADOZIONI GAY / Le relazione in Commissione Giustizia, ‘sì a genitori oltre il dato biologico’

ADOZIONI E AFFIDO, LE ULTIME NORMATIVE: “SÌ AI GENITORI OLTRE IL DATO BIOLOGICO” - In settimana è stata ultimata in Parlamento la relazione finale sullo «Stato di attuazione delle disposizioni legislative in materia di adozione e affido» presentata in Commissione giustizia della Camera dalla presidente Donatella Ferranti (Pd). Stando alle prime ufficiali proposte fatte dalla relazione della Commissione, si scopre come andrebbero pensate adozioni più “miti” rivedendo i requisiti soggettivi per l’accesso all’istituto, ad esempio non escludendo le coppie omosessuali o i single. Il passaggio che ha messo però in allarme è un punto concreto della proposta sulle adozioni che tocca inevitabilmente il “problema” degli affidi ed adozioni gay. «Responsabilità genitoriale non deve ritenersi più vincolata ad un mero fattore di carattere biologico»: una tendenza generale all’apertura sui vincoli finora esistenti sull’istituto delle adozioni in Italia e con quelle internazionali. La reazione del mondo cattolico non è stata ovviamente delle più entusiaste, con il quotidiano Avvenire che ha intervistato Andrea Nicolussi, docente di diritto civile alla Cattolica, secondo cui «con l’apertura alle coppie omosessuali, «si finirebbe per avallare pratiche vietate dal nostro ordinamento, quali la fecondazione eterologa (riferita alle coppie di donne omosessuali) o la maternità surrogata».

ADOZIONI E AFFIDO, LE ULTIME NORMATIVE: I PUNTI CARDINI - Nella proposta fatta dalla Commissione Giustizia della Camera con la sua relazione finale, il tema delle adozioni gay e non solo, i punti cardini che sono stati toccati hanno interessato anche altri punti importanti e condivisibili pressoché all’unanimità dai componenti della Commissione. Il documento evidenzia come «la legge 184 del 1983, soprattutto alla luce delle modifiche introdotte dalla legge n. 149 del 2001, è unanimemente considerata una 'buona legge', la quale, tuttavia deve inevitabilmente tener conto della dinamica evolutiva delle relazioni familiari, che hanno assunto, soprattutto negli ultimi anni, caratteri di incisività e rapidità senza precedenti». Come riporta l’agenzia PubliPolicy, un frammento della relazione prevede «il superiore interesse del minore" che non potrà che essere assunto come "punto di riferimento" dal legislatore. Gli interventi normativi, quindi, "dovrebbero perseguire prioritariamente l’obiettivo di dare concreta attuazione" all'art. 1 della legge sulle adozioni che prevede il diritto dello stesso a crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia». Un punto sottolineato positivamente anche dal mondo cattolico è poi quello in cui viene ribadito come il diritto del minore sia sempre al centro dell’interesse del legislatore. «un’eventuale revisione dell’istituto dell’adozione dovrebbe muovere dal presupposto che il legislatore non sia chiamato a tutelare un preteso diritto alla filiazione, quanto piuttosto il diritto del minore ad una famiglia ovvero a crescere ed essere educato in un ambiente affettivamente idoneo allo sviluppo della sua personalità».

