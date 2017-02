AREA C MILANO / Fase Due, domani nuovi divieti: ticket per Gpl, Metano e Diesel Euro4 (Ztl, 13 febbraio 2017)

AREA C MILANO, NUOVI DIVIETI DAL 13 FEBBRAIO 2017: TUTTE LE NUOVE MISURE (ULTIME NOTIZIE) - L’Area C a Milano da domani entra nella fase 2: la “rivoluzione” della Ztl nel centro di Milano entra in vigore da domani 13 febbraio 2017 per sempre, con nuove misure, nuovi divieti e inevitabilmente nuove polemiche. Le novità introdotte tre mesi fa per decreto cittadino, entrano in vigore tra qualche ora: pagheranno il ticket per la prima volta anche i veicoli alimentati a Gpl, Metano, Bifuel e dualfuel. Stretta anche sui diesel Euro 4 senza filtro antiparticolato (Fap) che non potranno più circolare all’interno dell’Area C. Sono messi al bando tutti i mezzi di questa categoria, ad eccezione di quelli dei residenti che beneficeranno di una deroga per quasi due anni, fino al 14 ottobre 2018. Con i residenti ci sono altre categorie derogate, come le forze dell’ordine, i manutentori, gli Ncc superiori a nove posti. Non solo, i residenti di Area C proprietari di questi mezzi, che finora potevano circolare liberamente, potranno approfittare di 40 ingressi gratuiti, ma da domani dovranno registrare la propria auto. Per quanto riguarda le persone con disabilità in possesso di queste tipologie di veicoli è invece necessario effettuare la richiesta di deroga. Da ultimo, i divieti della nuova Area C andranno contro anche ai veicoli Diesel Euro 3 di proprietà dei residenti che fino al 15 ottobre 2017 potranno utilizzare i 40 ingressi gratuiti in loro possesso.

AREA C MILANO, NUOVI DIVIETI DAL 13 FEBBRAIO 2017: POLEMICHE PER NUOVA ZTL (ULTIME NOTIZIE) - Secondo il Comune di Milano che da domani introduce le nuove misure e divieti per l’Area C, l’impatto della riforma sul traffico si stima varrà circa settemila ingressi di auto in centro, cioè meno 8 per cento rispetto a oggi. Nonostante tutte le polemiche, scatenate nel dicembre scorso quanto la Delibera del Comune uscì con le nuove misure ufficiali, prodotte da Municipio 1 soprattutto, ovvero i residenti del centro che più vengono coinvolti dai nuovi divieti imposti dalla Ztl comunale. Polemiche arrivano però anche dagli esercizi commerciali, per via delle misure introdotte nuove anche in quel settore: «ai veicoli commerciali per il carico e scarico delle merci sarà vietato l'accesso al centro durante la settimana tra le 8 e le 10 del mattino, la fascia oraria di maggior traffico. Fanno eccezione i veicoli elettrici e i mezzi che trasportano derrate a temperatura controllata. Novità anche per i bus turistici che si vedranno maggiorare il ticket di ingresso: da 5 a 40 euro fino al 14 ottobre, mentre da 15 ottobre si passerà a 100 euro», si legge sul sito de Comune di Milano.

