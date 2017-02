INCIDENTE STRADALE / Alessandria, un carabiniere morto in un frontale (ultime notizie oggi, 12 febbraio 2017)

INCIDENTE STRADALE, ALESSANDRIA: UN CARABINIERE MORTO IN UN FRONTALE (ULTIME NOTIZIE) - Gravissimo incidente stradale nella nottata in provincia di Alessandria: un carabinieri di 51 anni, che viaggiava con la moglie e le due figlie, si è scontrato con un altro veicolo in località Cascina Laghi, sulla strada statale che collega Novi Ligure e Bosco Marengo, sempre nel Alessandrino. Secondo una prima ricostruzione, la sua auto sarebbe stata centrata da un'altra vettura, proveniente dall'altro senso di marcia, dopo che il conducente ne ha perso il controllo per cause che sono ancora in corso di accertamento. Intervenuti subito i vigili del fuoco e le varie autorità ma purtroppo per l’uomo non ci sono state fin da subito speranze, rimasto incastrato nelle lamiere dopo l’impatto violentissimo. La moglie e le due figlie per fortuna non hanno riportato gravi lesioni e sono state trasportate in codice gialli agli Ospedali di Alessandria e San Giacomo di Novi. Strada bloccata per molte ore, ma alle prime ore della mattina tutto è stato liberato e la normalità è tornata sulla statale verso Alessandria.

INCIDENTE STRADALE, GIUGLIANO: SCHIANTO NELLA MOVIDA, UN RAGAZZO FERITO (ULTIME NOTIZIE) - Grave incidente stradale, per fortuna questa volta senza vittime, nel territorio di Giugliano in Campania. Lo schianto è avvenuto nel ritorno dalla Movida del sabato sera, alle prime luci dell’alba. Come riporta Napoli Today, un’auto e un scooeter si sono scontrati sulle statali della provincia di Napoli davanti ad un campo sportivo. Secondo le ricostruzioni dell’Anas, il giovane avrebbe perso il controllo del suo mezzo andando a sbattere contro la vettura: molte ferite per il ragazzo anche se per fortuna gravi conseguenze non ce ne sono state, illeso invece l’altro conducente. Il traffico è stato bloccato per due ore dopo l’incidente stradale anche se per fortuna già questa mattina non ci sono più segni dello schianto e il traffico è ripreso regolarmente.

