INGV/ Terremoto oggi, ultime scosse: Marche, sisma di 2.3M in provincia di Macerata (tempo reale, 12 febbraio 2017, ora 2:19)

TERREMOTO OGGI NELLE MARCHE: SCOSSA DI 2.3M NELLA PROVINCIA DI MACERATA (DATI INGV IN TEMPO REALE, 12 FEBBRAIO 2017) - Nella prima ora di questo nuovo giorno, domenica 12 febbrai0 2017, è stato rilevato un sisma di 2.3M nella provincia di Macerata, a 10 km di profondità. L'epicentro è stato localizzato invece a latitudine 42.93 e longitudine 13.17. Interessate Ussita, Castelsantangelo sul Nera, Visso, Bolognola, Acquacanina, Preci, Fiastra, Montemonaco, Fiordimonte, Montefortino, Monte Cavallo, Norcia, Sarnano, Pieve Torina, Montegallo, Amandola, Pievebovigliana e Arquata del Tronto. Scossa di 3.0M nel nord dell'Alaska, individuata alle ore 00:07. L'epicentro è stato rilevato a latitudine 68.54 e longitudine 147.6, ipocentro a 3 km di profondità. Si evidenzia inoltre un sisma i 5.0M avvenuto alle 23:53 nella regione della Nuova Irlanda. Il punto colpito è stato localizzato a a latitudine 3.53 e longitudine 151.15, ipocentro a 5 km di profondità. Per quanto riguarda la fascia serale si segnala inoltre la scossa di 3.1M avvenuta in Turchia, area est del Paese. Il sismografo dell'Osservatorio e Istituto di Ricerca Terremoti ha individuato il punto colpito a latitudine 38.72 e longitudine 38.05, ipocentro a 5 km di profondità. L'epicentro si trova inoltre a 15 km da Hekimhan.

TERREMOTO OGGI NELLE MARCHE: LE ULTIME SCOSSE DI IERI (DATI INGV IN TEMPO REALE, 12 FEBBRAIO 2017) - Per quanto riguarda le ultime ore di ieri, la situazione tellurica in Italia ha richiamato l'attenzione sulla provincia di Rieti, a causa di un sisma di 2.1M avvenuto alle 22:26. L'epicentro è stato individuato inoltre a latitudine 42.62 e longitudine 13.31, ipocentro a 10 km di profondità. Interessate Amatrice, Campotosto, Accumoli, Capitignano, Montereale, Cittareale, Crognaleto, Cortino, Arquata del Tronto, Borbona, Barete, Cagnano Amiterno, Acquasanta Terme e Rocca Santa Maria. Sul versante estero, colpita la costa ovest della Turchia alle ore 23:01, con una potenza pari a 3.8 gradi della Scala Richter. L'epicentro è stato localizzato a latitudine 39.55 e longitudine 26.13, ipoentro a 10 km di profondità. Alle 22:25 colpito invece il Nevada da un sisma di 3.0M, rilevato a 7 km di profondità. L'epicentro è stato individuato invece a latitudine 39.35 e longitudine 114.60.

