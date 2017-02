LUCA MAESTRI / Apple, il direttore finanziario: “prossimo Steve Jobs sarà italiano” (oggi, 12 febbraio 2017)

LUCA MAESTRI, APPLE: IL DIRETTORE FINANZIARIO “QUI SI LAVORA COME IN UN MONASTERO” (ULTIME NOTIZIE) - Su Luca Maestri si sa molto poco, ma è una delle personalità più spiccate nel mondo finanziario americano ed è profondamente itlaiano: è il direttore finanziario della Apple, una delle aziende top al mondo da miliardi di dollari di fatturato. In un recente dibattito al Consolato italiano di New York riportato dal Corriere della Sera, Maestri ha provato a raccontare qualche lato nascosto del magico mondo dove sono nate le invenzioni hi-tech più mirabolanti degli ultimi 10 anni. «A parte le levatacce — la mattina comincio alle 4.30 e il nostro capo, Tim Cook, spesso è già in pista alle 3.45 — lavorare alla Apple significa essere in mezzo a un esercito e vivere, al tempo stesso, in un monastero», racconta il direttore finanziario del mondo iPhone e iPad. È il maggior italiano per influenza nel mondo dopo Mario Draghi e controlla ogni giorni fatturati da far girare la testa: «Esercito perché per sviluppare e mettere insieme prodotti complessi con parti di provenienza diversa che poi vanno consegnati tempestivamente ovunque nel mondo, ci vuole una disciplina militare. “Monastero” perché alla Apple l’ego lo devi mettere da parte: conta il lavoro del team, l’armonia del gruppo». Le grandi conquiste del passato sono sotto l’occhio di tutti, ma con l’era Trump appena cominciato a cui anche la Apple ha dato pubblicamente battaglia, cosa potrà cambiare? Secondo Luca Maestri i punti sono chiari: «L’azienda si oppone a ogni misura limitativa dell’immigrazione: per noi sono steccati inconcepibili: siamo una società aperta con dipendenti di tutti i Paesi del mondo. Sono tutti uguali: contano solo le loro capacità, il talento che portano in America e alla Apple». Noi non abbiamo piani d’emergenza per la fine del mondo, non costruiamo bunker. Per noi la parola chiave è “engage”: confrontarsi, discutere, spiegare, cercare di convincere».

LUCA MAESTRI, APPLE: IL DIRETTORE FINANZIARIO E IL “NUOVO” STEVE JOBS (ULTIME NOTIZIE) - Luca Maestri ha voluto raccontare anche alcuni aspetti “privati” della vita lavorativa dell’erede diretto di Steve Jobs: i temi aperti sono immigrazione, diritti civili e riforma fiscale. Ma in questo particolare momento della comunicazione e del giornalismo, secondo Tim Cook e il mondo Apple uno dei massimi premi è la crescente diffusione di fake-news: «distrugge la capacità di giudizio dei cittadini. Dobbiamo fare qualcosa, non possiamo cavarcela con lamenti e denunce», racconta sempre Cook ai suoi collaboratori come a Maestri. ci sono speranze però, ancora oggi, perché un “cervello” italiano faccia una esperienza e una carriera simile a quanto Maestri si è costruito negli anni? Risponde il diretto interessato, sempre al Consolato di New York: ««Essere italiano per me è stato sempre un “plus”, mai uno svantaggio — racconta Maestri —. E l’università italiana, la Luiss nel mio caso, mi ha preparato bene. In Italia c’è talento e buona formazione. Manca la capacità di fare sistema, dal rapporto scuola-impresa alla raccolta di capitali. I giovani italiani devono osare, uscire, ce la possono fare: il prossimo Steve Jobs può essere un italiano». Che ne dite, avrà ragione?

