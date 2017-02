MAMMA ACCOLTELLA IL FIGLIO E SI SUICIDA/ Torino: bambino di 7 anni in prognosi riservata, indagini in corso (Ultime notizie oggi, 12 febbraio 2017)

MAMMA ACCOLTELLA IL FIGLIO E SI SUICIDA, TORINO: BAMBINO GRAVE MA NON IN PERICOLO DI VITA (ULTIME NOTIZIE OGGI, 12 FEBBRAIO 2017) - Una nuova tragedia familiare si è consumata questa mattina a Torino, dove una mamma ha accoltellato il figlio di sette anni prima di togliersi la vita buttandosi giù dal balcone della sua abitazione. Ne dà notizia Il Messaggero nella sua versione online, ripercorrendo i momenti salienti della drammatica vicenda che si è consumata in via Bologna, nel capoluogo piemontese. Al momento della tragedia, nella quale la donna avrebbe perso la vita sul colpo, pare fossero presenti in casa anche il marito ed un loro secondo figlio. Il bambino di sette anni, invece, ha riportato ferite non gravi ed è stato immediatamente soccorso dai sanitari del 118. Al momento non si conosce ancora il motivo del gesto disperato anche se, dopo l'intervento della polizia, sono iniziate a trapelare le prime testimonianze dei vicini, i quali non hanno nascosto la presenza di problemi all'interno della famiglia. La mamma che si è suicidata lanciandosi dall'ottavo piano del suo appartamento, aveva 34 anni ed era originaria dell'Albania. Secondo le prime indiscrezioni, da poco tempo aveva fatto ritorno nel suo appartamento di Torino, nel quartiere periferico Barriera di Milano, dopo aver trascorso alcune settimane proprio con il figlio a Marsiglia, dove abita una sorella della vittima. Il figlio di sette anni, dopo essere stato soccorso, è stato condotto dall'ambulanza del 118 all'ospedale Regina Margherita, dove sarebbe attualmente in sala operatoria. Sebbene sia stato dichiarato non in pericolo di vita, le sue condizioni sono state comunque definite gravi al punto che al momento sarebbe in prognosi riservata. Al suo arrivo, sono state riportate dai sanitari "ferite penetranti all'addome e al torace" oltre ad "alcune ferite alle mani", forse nel vano tentativo di difendersi dalla violenza della madre. Attualmente la polizia che indaga sul gesto drammatico della mamma 34enne, sta sentendo in questura il padre del bambino. Pare che il motivo del gesto che avrebbe spinto la donna ad accoltellare il figlio prima di suicidarsi, potrebbe essere proprio la fine del suo matrimonio e i rapporti piuttosto tesi con il marito.

© Riproduzione Riservata.