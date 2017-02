SAN VALENTINO 2017 / Auguri, frasi d'amore, immagini, video: Napoli, Silent Party per le dediche (iniziative ed eventi)

AUGURI SAN VALENTINO 2017, 14 FEBBRAIO, INIZIATIVE ED EVENTI: IL SILENT PARTY A NAPOLI - C'è chi festeggerà già oggi San Valentino 2017, la festa degli innamorati che si celebrerà martedì 14 febbraio. Alcune iniziative sono infatti in programma nelle varie città in anticipo rispetto alla data prevista per la ricorrenza dedicata a tutti gli innamorati. A Napoli per esempio va in scena questa sera il Silent Party, una particolare serata danzante "silenziosa". Organizzata dalla società Silent Party e Happy2gether, la serata si terrà in Galleria Umberto I a partire dalle ore 21.00. Il Silent Party è un'iniziativa molto attesa dai giovani che potranno ballare ascoltando la musica dalle cuffie e scegliendo fra tre generi musicali. Potrà essere anche un'occasione, come spiegano gli organizzatori su Facebook, per dichiarare il proprio amore al partner proprio in vista della festa di San Valentino 2017: "Inseriremo in un canale il Jukebox per far le dediche a chiunque vogliate. Se vi fosse qualcuno che approfitterà di questa occasione per fare il passo, la dichiarazione o la grande proposta contattateci in privato per renderla un momento indimenticabile"

AUGURI SAN VALENTINO 2017, 14 FEBBRAIO, INIZIATIVE ED EVENTI: REGALI SOLIDALI - Non solo auguri e messaggi d'amore per San Valentino 2017. La festa dell 14 febbraio, dedicata a tutti gli innamorati, è l'occasione anche per scambiarsi regali. Un'idea diversa per chi è in coppia ma anche per chi è single è quella di fare un regalo solidale. L'ong Oxfam infatti invita proprio per San Valentino 2017 a fare una scelta di solidarietà che può fare la differenza nella vita di tanti: un augurio fatto col cuore, spiega l'Organizzazione non governativa, è ancora più speciale quando restituisce a tante persone la speranza in un futuro migliore. Chi desidera fare un regalo solidale può scegliere fra tre tipologie: Cuore innamorato, Regalo d'amore, Sogni d'amore. Si tratta di cartoline reali che vengono spedite per posta oppure virtuali che vengono inviate via mail: il proprio partner riceverà quindi un biglietto speciale con gli auguri di San Valentino 2017 (clicca qui per i dettagli). Per farsi venire un'idea per un messaggio d'amore da scrivere per il proprio innamorato o la propria innamorata ecco alcuni link dai quali prendere ispirazione:

