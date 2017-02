AUGURI BUON SAN VALENTINO 2017/ Immagini, frasi originali, video e messaggi romantici da inviare: ecco come scrivere una perfetta lettera d’amore

AUGURI DI BUON SAN VALENTINO 2017, FRASI, IMMAGINI, VIDEO E MESSAGGI ROMANTICI DA INVIARE: ECCO COME SCRIVERE UNA PERFETTA LETTERA D’AMORE - San Valentino 2017 è ormai alle porte e tutti gli innamorati hanno bisogno di qualche consiglio per sorprendere il proprio partner. Nell’era della tecnologia l’idea giusta potrebbe essere scrivere una lettera d’amore cartacea, come ormai non si usa più, da accompagnare magari a un fiore o a qualche altra dolcissima sorpresa. Al contrario dei tanti contenuti virtuali che ogni giorno ci inviamo e che sempre più spesso vanno persi per un banale backup mancato, una lettera fatta di carta ed inchiostro ingiallirà nel tempo ma resterà e potrà essere conservata per ritrovarla anche tra decine di anni. Inoltre, essendo scritta a mano, la calligrafia dell’amato sarà un valore aggiunto in termini di originalità e unicità. Prima di decidere di scrivere una lettera per San Valentino 2017 però bisogna pensarci bene: mettere i propri sentimenti nero su bianco non è cosa da poco e non si tratta certo di un messaggino qualunque che può essere cancellato con un semplice click. È importante curare i dettagli, come scegliere accuratamente la carta dove imprimere i propri pensieri e rileggerla più e più volte prima di consegnarla per evitare errori di ortografia.

Abituato al correttore automatico dei computer, gli amanti moderni che vorranno cimentarsi nella scrittura di una lettera d’amore a mano dovranno contare solo sui propri occhi per non farsi scappare nemmeno un refuso. Di fondamentale importanza è poi il contenuto.

Trovare l’ispirazione non è facile e coloro che avessero il blocco dello scrittore possono fare ricorso alla musica: riportare piccole parti di celebri canzoni o tradurne una straniera che fa pensare all’amato può essere un’idea. Ma il modo migliore per farsi aiutare dalla musica nella stesura di una lettera anche per San Valentino 2017 è quello più semplice: ascoltare le proprie canzoni romantiche preferite lasciarsi ispirare pensando intensamente alla persona a cui verrà consegnata la lettera. Infine è bene fare una copia di prova e poi ricopiarla per controllare che la calligrafia di chi scrive sia effettivamente leggibile.

AUGURI SAN VALENTINO 2017, IMMAGINI, FRASI D'AMORE, SMS, WHATSAPP, E VIDEO: IDEE REGALO - Per la festa di San Valentino 2017 gli innamorati si scambieranno gli auguri ma non solo. Non mancheranno infatti i regali comprati per l'occasione da lui e da lei per stupire il partner nel giorno dedicato all'amore. Ma che cosa regalare alla propria metà per San Valentino? Le idee possono essere tante: una che può andare bene sia per lei che per lui è sicuramente quella di un massaggio rilassante da fare proprio in coppia. Una seduta alla spa sarà infatti molto gradita sia da lei che da lui per trascorrere una serata di San Valentino 2017, alla fine della giornata di lavoro, in maniera piacevole. A Milano, alle QC Terme, per esempio sono organizzati percorsi sensoriali da fare in coppia proprio per la serata di martedì prossimo 14 febbraio. Si possono utilizzare le vasche idromassaggio e le saune profumate per rilassarsi e condividere un momento di relax con il partner nel giorno in cui si celebra l'amore. Ma non solo massaggio e sauna: si potrà infatti gustare anche un aperitivo con il quale rendere ancora più interessante la serata.

AUGURI SAN VALENTINO 2017, 14 FEBBRAIO, IMMAGINI, FRASI D'AMORE, SMS, WHATSAPP, E VIDEO: LO SCAMBIO DI 'VALENTINE' - Si avvicina la festa di San Valentino 2017, ricorrenza dedicata agli innamorati e celebrata in gran parte del mondo: il 14 febbraio tutte le coppie potranno dedicare 24 ore al loro amore e, come da tradizione si scambieranno regali e biglietti romantici. Negli anni la festa è diventata sempre più commerciale ma ha in realtà un'origine religiosa. La ricorrenza prende infatti il nome dal santo e martire cristiano Valentino da Terni e fu istituita nel 496 da papa Gelasio I. La festa di San Valentino sostituì così la precedente festa pagana delle lupercalia. La celebrazione di questa ricorrenza, basata sullo scambio di messaggi d'amore e regali fra innamorati, risale invece con tutta probabilità al Basso Medioevo. In particolare nei paesi di cultura anglosassone, e poi anche altrove, il tratto più caratteristico della festa di San Valentino è lo scambio di 'valentine', bigliettini d'amore spesso sagomati a forma di cuori stilizzati o secondo altri temi tipici della rappresentazione popolare dell'amore romantico, come la colomba o l'immagine di Cupido con arco e frecce. Una tradizione, quella delle 'valentine', che arriva fino ai giorni nostri e che sarà rispettata dagli innamorati anche in occasione di San Valentino 2017.

© Riproduzione Riservata.