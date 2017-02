AUGURI SAN VALENTINO 2017/ Frasi d'amore, immagini, Whatsapp e video: un pensiero romantico e un dolce fai da te (eventi ed iniziative, 13 febbraio)

SAN VALENTINO 2017 IMMAGINI, FRASI D'AMORE, SMS, WHATSAPP, E VIDEO: GLI INNAMORATI DI TRIESTE PUNTANO AL DOLCE FAI DA TE (EVENTI ED INIZIATIVE, 13 FEBBRAIO) - La giornata dedicata ai sentimenti sta per travolgere tutti gli innamorati: come trascorrere San Valentino 2017? Domani, martedì 14 febbraio, sarà una giornata da dedicare al proprio amato, sia corrisposto che ignaro della freccia di Cupido che presto lo colpirà. E' aperta quindi la caccia a tutte le idee per fare felice il nostro innamorato o per rendere indimenticabile le ore trascorse con la nostra amata, senza dimenticare ovviamente il regalo. Dai più pratici, come oggetti che siamo sicuri incontreranno il gradimento altruri, che impegnativi, la scelta di chi per esempio deciderà di offrirsi in matrimonio proprio il giorno di San Valentino 2017. Ovviamente tutto questo senza considerare la cena, vero fulcro della festa, che sembra aver messo d'accordo tutti gli innamorati italiani. Per il menù di domani di Trieste, la scelta del dolce si dirige invece verso il fai da te, magari per concludere in bellezza la serata a lume di candela o per avere un momento di maggiore intimità. E' il caso inoltre anche dell'iniziativa proposta dal laboratorio di cioccolato di Eataly, promossa dalla Domori, e che propone un corso in cui ognuno potrà mettere alla prova manualità e fantasia grazie alla guida dello chef Maritani. Per chi invece vorrà concedersi una giornata all'insegna dello shopping, la città triestina offrirà a partire dalle 19 anche un piccolo spazio per la Degustazione di San Valentino, presso l'Hotel Ristorante Sole. La festa degli innamorati non potrebbe essere la stessa se non corredassimo il nostro dono, anche nel caso di un semplice pensierino, una frase da dedicare ai nostri cari. Di seguito troverete dei portali dedicati alle frasi, i biglietti e gli auguri da fare a San Valentino 2017: http://www.frasidamore.net/auguri-san-valentino.html http://www.pensieriparole.it/frasi-per-ogni-occasione/auguri-per-san-valentino/pag1 http://www.frasionline.it/frasi-auguri-san-valentino.htm http://www.sms-pronti.com/san-valentino/ http://www.messaggi-online.it/auguri/san-valentino/

AUGURI SAN VALENTINO 2017, IMMAGINI, FRASI D'AMORE, SMS, WHATSAPP, E VIDEO: IDEE REGALO - Per la festa di San Valentino 2017 gli innamorati si scambieranno gli auguri ma non solo. Non mancheranno infatti i regali comprati per l'occasione da lui e da lei per stupire il partner nel giorno dedicato all'amore. Ma che cosa regalare alla propria metà per San Valentino? Le idee possono essere tante: una che può andare bene sia per lei che per lui è sicuramente quella di un massaggio rilassante da fare proprio in coppia. Una seduta alla spa sarà infatti molto gradita sia da lei che da lui per trascorrere una serata di San Valentino 2017, alla fine della giornata di lavoro, in maniera piacevole. A Milano, alle QC Terme, per esempio sono organizzati percorsi sensoriali da fare in coppia proprio per la serata di martedì prossimo 14 febbraio. Si possono utilizzare le vasche idromassaggio e le saune profumate per rilassarsi e condividere un momento di relax con il partner nel giorno in cui si celebra l'amore. Ma non solo massaggio e sauna: si potrà infatti gustare anche un aperitivo con il quale rendere ancora più interessante la serata.

AUGURI SAN VALENTINO 2017, 14 FEBBRAIO, IMMAGINI, FRASI D'AMORE, SMS, WHATSAPP, E VIDEO: LO SCAMBIO DI 'VALENTINE' - Si avvicina la festa di San Valentino 2017, ricorrenza dedicata agli innamorati e celebrata in gran parte del mondo: il 14 febbraio tutte le coppie potranno dedicare 24 ore al loro amore e, come da tradizione si scambieranno regali e biglietti romantici. Negli anni la festa è diventata sempre più commerciale ma ha in realtà un'origine religiosa. La ricorrenza prende infatti il nome dal santo e martire cristiano Valentino da Terni e fu istituita nel 496 da papa Gelasio I. La festa di San Valentino sostituì così la precedente festa pagana delle lupercalia. La celebrazione di questa ricorrenza, basata sullo scambio di messaggi d'amore e regali fra innamorati, risale invece con tutta probabilità al Basso Medioevo. In particolare nei paesi di cultura anglosassone, e poi anche altrove, il tratto più caratteristico della festa di San Valentino è lo scambio di 'valentine', bigliettini d'amore spesso sagomati a forma di cuori stilizzati o secondo altri temi tipici della rappresentazione popolare dell'amore romantico, come la colomba o l'immagine di Cupido con arco e frecce. Una tradizione, quella delle 'valentine', che arriva fino ai giorni nostri e che sarà rispettata dagli innamorati anche in occasione di San Valentino 2017.

