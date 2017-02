AUTOSTRADE / Bollettino traffico e news viabilità: chiuso allacciamento A24 per incidente (ultime notizie in tempo reale, oggi 13 febbraio 2017)

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 13 FEBBRAIO 2017). CHIUSO L'ALLACCIAMENTO A24 ROMA-L'AQUILA-TERAMO PER RIPRISTINO INCIDENTE - Durante la notte il sito istituzionale di autostrade italiana, Autostrade.it, sottolinea come ci sia stata confusione sull'A24 Roma-L'Aquila-Teramo con l'allacciamento Bivio A24 / Tangenziale est Rm provenendo dal Grande Raccordo Anulare verso la via Salaria che è rimasto chiuso. Questo per il ripristino da un incidente di cui però non sono stati sottolineati in maniera precisa i particolari. Inoltre l'uscita consigliata in questo senso provenendo dal Grande Raccordo Anulare sia quella di via Fiorentini. Staremo a vedere come si evolverà la situazione legata proprio al traffico durante la giornata di oggi, lunedì 13 febbraio 2017, proprio nei pressi di quel tratto autostradale. Molto dipenderà anche dalla situazione legata alle previsioni del tempo anche se nonostante il maltempo non dovrebbe esserci pioggia particolare nelle prossime ore. Presto arriveranno altri aggiornamenti sulla situazione in questione.

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 13 FEBBRAIO 2017). ATTENZIONE AL MALTEMPO - Continua la situazione legata al maltempo ancora nella giornata di oggi lunedì 13 febbraio 2017. Nonostante non ci saranno grosse precipitazioni ci sarà da fronteggiare la situazione legata soprattutto al vento e alla nebbia. Il vento tirerà durante la giornata di oggi da sud verso nord, mentre la nebbia sarà importante sia al nord che nella parte dell'entroterra al confine tra Abruzzo e Lazio. C'è il consiglio sempre di fare attenzione dove ci sarà l'obbligo di tenere a bordo le catene come sull'A6 Torino-Savona tra Marene e il bivio A6/A10 Savona come indicato dal sito istituzionale di autostrade italiane, Autostrade.it, nella notte. Attenzione poi al vento forte che viene indicato sull'A10 Genova-Savona-Ventimiglia tra Genova Voltri e il bivio A10/fine Complanare Savona. La nebbia invece viene ravvisata sull'A1 Bologna-Firenze con visiblità ridotta a novanta metri tra Roncobilaccio e Aglio km 255.

