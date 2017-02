Cos'è un pangolino?/ Star di Google per San Valentino: un animale dalle molteplici curiosità (oggi, 13 febbraio 2017)

IL PANGOLINO, IL SIMBOLO DEL DOODLE DI GOOGLE PER SAN VALENTINO: UN ANIMALE IN VIA D'ESTINZIONE E DALLE MOLTEPLICI CURIOSITA' (OGGI, 13 FEBBRAIO 2017) - Ci avviciniamo ormai a grandi passi alla festa di San Valentino 2017 e Google non poteva che cogliere l'occasione al volo per omaggiare la ricorrenza con uno dei suoi famosi Doodle. I due protagonisti scelti sono dei pangolini, presentati in un'animazione interattiva presente sulla pagina di Google, al posto del logo, in cui un pangolino invia un biglietto di San Valentino ad una pangolina. E dopo averlo citato diverse volte ed averlo visto in azione, tenero e con i suoi occhioni, inevitabile chiedersi, ma che cos'è un pangolino? Sono dei simpatici mammiferi, ma al contrario di come si potrebbe pensare dal loro aspetto, non sono parenti del formichiere ed appartiere all'ordine dei Folidoti. Sono inoltre l'articolo preferito dai commercianti illegali, motivo per cui sono a rischio estinzione. Sono tante le curiosità che riguardano questo simpatico animaletto, in grado di mangiare al giorno circa 20 mila formiche. Il suo aspetto è davvero singolare, dato che la sua pelle presenta delle scaglie, una sorta di armatura. Proprio questo particolare è fra i più richiesti sul mercato nero, dato che le scaglie del pangolino vengono usate nella medicina tradizionale.

Spesso, dato l'aspetto spigoloso, ci si chiede se il pangolino possa essere aggressivo. In realtà l'animaletto "scagliato" non morde e non ha l'abitudine di usare gli artigli come armi da difesa. Esattamente come il riccio, aculei esclusi, anche il pangolino si appallottola su se stesso per proteggere il suo punto debole: lo stomaco. L'unica accortezza da avere nel caso in cui si voglia prendere in braccio un pangolino, ricorda Focus, è di fare attenzione alle scaglie, visto che hanno dei bordi taglienti. Il materiale con cui sono fatte è inoltre prevalentemente di cheratina, esattamente come le unghie degli esseri umani. La dimensione di ogni scaglia si aggira fra i 3 ed i 5 cm, fino a raddoppiare sulla coda. In tutto esistono 8 specie diverse di pangolino, quattro in Africa ed altrettante in Asia. Il più grande in assoluto è lo Smutsia gigantea, il pangolino gigante, che è lungo quasi 2 metri per 35 kg di peso e vive nell'Africa Centrale. Il più frequente da incontrare è invece lo Smutsia temminckii, ovvero il pagolino del Capo, molto più adattabile e presente in ambienti aperti come la savana, data la sua forte resistenza alla siccità.

