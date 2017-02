DIGA DI OROVILLE / California, danni e rischio inondazione: evacuate 188mila persone (ultime notizie oggi, 13 febbraio 2017)

DIGA DI OROVILLE, CALIFORNIA: DANNI E RISCHIO INONDAZIONE (ULTIME NOTIZIE) - Una gravissima emergenza alla diga di Oroville in California, la più grande d’America: lo sfioratore di emergenza della diga è a rischio collasso per alcuni danni ancora tutti da accertare, e per questo motivo il rischio inondazione per tutte le aree sottostanti. Se dovesse succedere l'intera zona sarà allagata. Nella notte, il servizio metereologico nazionale, Nws, ha emesso una nuova allerta inondazione, da mercoledì sono previste ancora piogge. Oroville, Palermo, Gridley, Thermalito, South Oroville, Oroville Dam, Oroville East e Wyandotte sono state abbandonate. In tutto, 188mila persone evacuate nel giro di poche ore a soli 250 km da San Francisco: gli Stati Uniti sotto forte tensione per questa allerta che rischia di tenere per molte ore e forse giornate, il fiato sospeso; non si conoscono le cause del guasto ma c'è un buco nello scarico della diga che le autorità stanno cercando di tappare con le rocce in modo da ridurre il livello di acqua del lago e diminuire la pressione sullo sfioratore.

DIGA DI OROVILLE, CALIFORNIA: EVACUATE 188MILA PERSONE, COSA SUCCEDE SE CROLLA? (ULTIME NOTIZIE) - Se la diga di Oroville dovesse crollare "comporterebbe il rilascio incontrollato della acque del lago Oroville", riporta il sito del Nws. Uno dei più grandi laghi artificiali della California: il suo livello di acqua è così alto che, per la prima volta in 50 anni, si sta utilizzando un canale di scarico di emergenza, La diga di Oroville si trova a 250 km da San Francisco ed è nota per essere la diga più grande di tutti gli Stati Uniti: serve la idrica più grande della California, fornendo acqua per l'agricoltura alla Central Valley, quella per i residenti e per le imprese nel sud dello Stato. Intanto ovviamente l’intera area è stata evacuata, circa 200mil persone, per non correre almeno il rischio di perdite umane qualora dovesse accadere la terribile inondazione; trecento gli agenti che sovrintendono all'evacuazione. "Ci sono ancora molte incognite" spiega lo sceriffo della contea di Butte, Kory Honea. «Abbiamo bisogno di continuare ad abbassare il livello d'acqua del lago e dobbiamo dare al dipartimento delle Risorse Idriche il tempo per valutare appieno la situazione in modo da capire se sia il caso o meno di ripopolare la zona». Intanto, in queste ultime ore, pare che il forte flusso d’acqua che fuoriusciva dallo sfioratore si sia fermato, ma l'ordine di evacuazione resterà in vigore fino a quando non ci saranno maggiori informazioni sulle condizioni della diga.

© Riproduzione Riservata.