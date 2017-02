DON ANDREA CONTIN / News, i possibili reati a carico dell’ex prete: ecco cosa rischia (Ultime notizie oggi, 13 febbraio 2017)

DON ANDREA CONTIN NEWS: DA 16 ANNI DI RECLUSIONE A UNA MULTA DI OLTRE 27 MILA EURO: COSA RISCHIA L’EX PRETE DELLO SCANDALO (ULTIME NOTIZIE OGGI, 13 FEBBRAIO 2017) - Da settimane resta altissima l'attenzione attorno allo scabroso caso che ha investito la Chiesa di Padova, con protagonista indiscusso Don Andrea Contin. Le denunce a carico dell'ex prete della parrocchia di San Lazzaro sono partite da una sua ex amante 49enne della zona, solo una delle tante con le quali il religioso - che fuori dalla canonica era solito presentarsi come un avvocato, circondato spesso da belle donne in locali di lusso - avrebbe intrattenuto rapporti intimi in altrettanti incontri a luci rosse. La donna, oltre a svelare dettagli shock sulla loro relazione durata oltre quattro anni, ha anche rivelato le inaudite violenze alle quali è stata sottoposta da parte di Don Andrea Contin, del quale ha ammesso di essersi innamorata. Dopo essersene finalmente liberta, nonostante le continue minacce del Don del peccato, l'ex amante si sarebbe rivolta ai Carabinieri dando il via ufficiale all'inchiesta che vede ora Don Contin indagato per violenza privata e sfruttamento della prostituzione. Mentre le indagini vanno avanti nel tentativo di fare chiarezza sul secondo reato contestato e che risulta essere strettamente connesso alla elevata (e al momento ingiustificata) disponibilità economica dell'ex prete di San Lazzaro, si fa la conta dei possibili reati ai quali sarebbe andato incontro Don Andrea Contin. La trasmissione Mediaset, Pomeriggio 5, ha così messo in luce i guai a carico dell'uomo al centro dello scandalo e che potrebbero rendere molto difficile la sua posizione. Dopo la decisione del vescovo di Padova, che ha annunciato la sospensione a Divinis dell’ex parroco di San Lazzaro, ora è la giustizia a prendere la parola in merito alla vicenda a luci rosse della quale sarebbe il principale artefice. La trasmissione Mediaset ha voluto fare un’ipotesi dei reati già contestati senza ignorare al tempo stesso quelli che potrebbero ora aggiungersi man mano che procedono le indagini a suo carico. Dalle denunce dell’ex amante 49enne, sono emerse le botte e le continue vessazioni (anche documentate da vari certificati medici ed accessi al pronto soccorso) a suo scapito. Il reato contestato in questi casi è quello della violenza privata (per il quale è attualmente indagato Don Contin) con l’aggravante delle minacce con un coltello, per il quale è previsto il carcere fino a 4 anni. Altro reato contestato è quello dell’induzione alla prostituzione, per il quale l’ex prete rischia dai 2 ai 6 anni di reclusione ed un’ammenda da 250 a 10.400 euro: in merito sono in corso le indagini per stabilire se gli incontri a luci rosse in canonica e non solo, avvenivano dietro pagamento da parte dei partecipanti (si parla di almeno altri due preti oltre al noto Don Roberto Cavazzana). Don Andrea Contin avrebbe anche minacciato le sue amanti, a partire dalla sua preferita che lo ha poi denunciato, di diffondere i loro video a luci rosse se solo non avessero soddisfatto i suoi desideri. Questo può essere tradotto con il reato di estorsione, che prevede il carcere da 5 a 10 anni, oltre ad una multa da 1000 a 4000 euro. Nel corso delle indagini sarebbe poi emerso anche un presunto ammanco nei conti della Onlus Casetta Michelino a lui intestata. Se ciò dovesse trovare conferma dal lavoro degli inquirenti, per l’ex prete di San Lazzaro le cose continuerebbero a mettersi molto male poiché ai tanti reati ipotizzati si andrebbe ad affiancare anche quello di appropriazione indebita, che prevedrebbe fino a 3 anni di reclusione ed un’ammenda di 1032 euro. Il totale della pena, al netto di attenuanti e aggravanti e nonostante un ipotetico rito abbreviato, ammonterebbe a carico di Don Andrea Contin a ben 16 anni di reclusione, oltre al pagamento di quasi 28 mila euro di multa.

