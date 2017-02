GLORIA ROSBOCH / News, Gabriele Defilippi: difesa punta alla perizia psichiatrica, i dubbi del pm (Oggi, 13 febbraio 2017)

GLORIA ROSBOCH NEWS, GABRIELE DEFILIPPI: LA STRATEGIA DELLA SUA DIFESA E LA CARTA DELLA PERIZIA PSICHIATRICA (ULTIME NOTIZIE OGGI, 13 FEBBRAIO 2017) - Nei giorni scorsi si è svolta l'udienza preliminare per il delitto di Gloria Rosboch, avvenuto il 13 gennaio dello scorso anno. Presenti in aula anche gli anziani genitori della professoressa di Castellamonte, i quali hanno potuto incrociare lo sguardo, per la prima volta dall'inizio della terribile vicenda, dei responsabili della morte della loro unica figlia. Gabriele Defilippi, l'ex amante e complice Roberto Obert, la madre del primo, Caterina Abbattista ed Efisia Rossignoli si sono ritrovati in aula, al cospetto del gup Alessandro Scialba, in occasione del primo appuntamento con la giustizia in merito al delitto di Gloria Rosboch. Il nuovo volto del 22enne, ex allievo della vittima, non è passato inosservato, così come le sue parole pronunciate in aula. Brevi dichiarazioni, come riportato dai merdia, ma che non sono bastate a ridare serenità agli anziani coniugi Rosboch, distrutti da oltre un anno di immenso ed inspiegabile dolore. "Vorrei riavvolgere il nastro e tornare indietro. Chiedo scusa a tutti", sono state le dichiarazioni spontanee rese da Gabriele Defilippi nel corso dell'udienza. Anche la madre del 22enne reo confesso, Caterina Abbattista, accusata di concorso in omicidio ed ai domiciliari dallo scorso novembre, ha voluto leggere in aula una lettera di scuse. Silenzio, invece, da parte di Roberto Obert, così come di Efisia Rossignoli, indagata a piede libero per truffa. La reazione dei genitori di Gloria Rosboch di fronte ai tentativi di scusarsi per quanto accaduto alla loro unica ed amata figlia, ovviamente sono state durissime. La madre ha replicato alle parole di Gabriele Defilippi senza nascondere affatto il suo immenso rancore: "Ma cosa chiede scusa? Doveva pensarci prima, a quello che stava facendo. Prima la ammazza e poi chiede il nostro perdono? Dovrebbe uccidersi lui". Nel corso dell'udienza si è giunti alla formalizzazione delle richieste da parte delle difese dei quattro imputati, dalle quali è emersa chiarissima la strategia difensiva di Defilippi. Per il 22enne, infatti, è stato chiesto il rito abbreviato condizionato alla perizia psichiatrica. Una scelta che non è apparsa come una vera e propria sorpresa per la difesa della famiglia di Gloria Rosboch, e sulla quale si esprimerà il giudice nell'udienza del prossimo giovedì. La procura di Ivrea ha già fatto sapere che non si opporrà alla eventuale perizia sulle condizioni psichiatriche del giovane assassino, ma allo stesso tempo il procuratore capo Giuseppe Ferrando non ha potuto non esprimere i suoi dubbi in merito. "Gabriele è sempre stato lucido e presente. Potrebbe emergere un disturbo della personalità ma su questo abbiamo già chiarito che non è rilevante per inficiare la capacità di intendere e di volere", ha dichiarato al termine dell'udienza durata circa due ore. E' stato lo stesso Ferrando a domandarsi come può, un giovane che ha appena chiesto scusa alla famiglia della vittima, essere considerato incapace di intendere e di volere. A sua detta, "siamo di fronte ad una persona che ha organizzato una truffa usando sistemi complessi e soprattutto ha premeditato un omicidio nei minimi dettagli". Il suo pentimento, dunque, andrebbe a rappresentare la nota stonata nell'intera vicenda, in merito alla quale è sempre emersa la chiara pianificazione del delitto di Gloria Rosboch, il cui corpo è stato individuato solo con l'aiuto del complice Roberto Obert.

