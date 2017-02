INCIDENTE STRADALE / Torino, Tangenziale Nord: auto si ribalta, un ferito in ospedale (ultime notizie oggi, 13 febbraio 2017)

INCIDENTE STRADALE, TANGENZIALE NORD TORINO: AUTO SI RIBALTA, UN FERITO (ULTIME NOTIZIE) - Un incidente stradale che poteva avere bilancio realmente peggiore, per fortuna si risolve in uno spettacolare schianto con poche conseguenze per il conducente che s’è l’è vista davvero brutta a giudicare da quanto capitato alla sua auto. Nella notte sulla Tangenziale nord di Torino, nella zona dello svincolo di Bruere a Rivoli, una Fiat Palio che procedeva verso l’Autostrada Torino-Bardonecchia in direzione del casello ha perso il controllo per cause tutt’ora, la mattina dopo, ancora da verificare. Il conducente infatti si ì visto ribaltare la propria auto dopo l’incidente, con lo schianto spettacolare che lo ha visto rischiar e non poco. Per fortuna non ci sono state altre auto coinvolte che probabilmente avrebbero potuto peggiorare e non poco la condizione del conducente rimasto ferito ma non in maniera grave; il conducente è uscito da solo dal veicolo ed è stato medicato sul posto in un primo momento e poi trasportato in ospedale in un secondo attimo, appena verificate le condizioni serie delle sue ferite. Disagi ala circolazione per circa due ore, tutto poi risolto prima dell’alba.

INCIDENTE STRADALE, BOGLIASCO (GENOVA): FUORISTRADA, DONNA ILESA (ULTIME NOTIZIE) - Non solo Torino, un altro incidente stradale è stato segnalato nel nord Italia, questa volta in Liguria: poco dopo la mezzanotte a Bogliasco una donna, per cause in via di accertamento, ha perso il controllo della sua auto ed è finita fuori strada in maniera molto violenta. Vigili del fuoco, Ambulanze e forze dell’ordine sono giunte in poco tempo per prestare i primi soccorsi, anche se per fortuna hanno subito constatato il grado minimo di ferite riportate dalla donna, comunque spaventata e sotto choc. È servita una gru per estrarre l’auto da fuori strada e liberare la carreggiata occupata, che aveva ovviamente causato molto traffico nelle prime ore della nuova giornata. Nessun ferito, tanta paura e ancora una volta una nottata passata tra tane segnalazioni per uscite fuori strada o frontali nella Liguria: nell’ultimo mese sono molte le segnalazioni di incidenti, con il grado di stare ghiacciato o spesso umido che ovviamente non aiuta alla corretta circolazione.

© Riproduzione Riservata.