INGV/ Terremoto oggi, ultime scosse: Bolivia, sisma di 3.4M (tempo reale, 13 febbraio 2017, ora 1:30)

TERREMOTO OGGI IN BOLIVIA, SCOSSA DI 3.4M A POTOSI (DATI INGV IN TEMPO REALE, 13 FEBBRAIO 2017) - Novità per terremoti oggi all'estero: individuata una scossa di 3.4M in Bolivia, nel comune di Potosi, alle ore 00:35. L'epicentro è stato rilevato a latitudine 22.59 e longitudine 67.34, ipocentro a 236 km di profondità. Il sottosuolo italiano non sembra essere invece interessato da fenomeni tellurici in questa prima ora di oggi, lunedì 13 febbraio 2017. L'ultimo sisma rilevato alle 23:03 in provincia dell'Aquila. L'epicentro è stato localizzato a latitudine 42.47 e longitudine 13.26, ipocentro a 13 km di profondità. Interessate Barete, Cagnano Amiterno, Pizzoli, Montereale, Capitignano, Borbona, Scoppito, Campotosto, Posta, Antrodoco, Micigliano, Amatrice, L'Aquila, Cittareale, Borgo Velino e Crognaleto. Alla stessa ora è stato inoltre rilevato un sisma di 3.6M nelle prossimità della costa occidentale della Turchia. L'epicentro è stato localizzato a latitudine 39.54 e longitudine 26.07, ipocentro a 5 km di profondità.

TERREMOTO OGGI NELLE MARCHE, SCOSSA DI 3.1M IN PROVINCIA DI MACERAT (DATI INGV IN TEMPO REALE, 13 FEBBRAIO 2017) - Il calo di fenomeni tellurici in Italia si è reso evidente anche grazie ai dati registrati nelle ultime ore di ieri. Risale alle 17:41 l'ultimo sisma rilevato in provincia di Macerata dal Centro Nazionale Terremoto INGV, e pari a 3.1 gradi della Scala Richter. L'epicentro è stato localizzato a latitudine 43.01 e longitudine 13.03, ipocentro a 9 km di profondità. Ccolpite Monte Cavallo, Pieve Torina, Fiordimonte, Pievebovigliana, Muccia, Serravalle di Chienti, Visso, Fiastra, Ussita, Acquacanina, Camerino, Preci, Sellano, Bolognola, Castelsantangelo sul Nera, Sefro e Pioraco. Un'altra scossa si era verificata circa alle stesse coordinate geografiche alle ore 15:12 e con una potenza pari a 2.1M. Per quanto riguarda l'estero, si segnala un sisma di 4.6M che ha colpito le Filippine, nello specifico Leyte. Il punto colpito è stato rilevato a latitudine 10.02 e longitudine 125.52, ipocentro a 57 km di profondità.

© Riproduzione Riservata.