ISABELLA NOVENTA / News, Freddy e Debora insieme la sera del delitto? Confermata la versione di Manuela Cacco (Ultime notizie oggi, 13 febbraio 2017)

ISABELLA NOVENTA NEWS: FREDDY E DEBORA SORGATO ERANO INSIEME LA SERA DELL’OMICIDIO? (ULTIME NOTIZIE, OGGI 13 FEBBRAIO 2017) - Il prossimo 9 maggio si aprirà ufficialmente il processo a carico dei tre presunti assassini di Isabella Noventa, la segretaria di Albignasego uccisa in circostanze ancora misteriose la notte del 16 gennaio 2016. Questa potrebbe rappresentare l’occasione per fare finalmente luce su un giallo che da oltre un anno appassiona gli italiani e tiene allo stesso tempo impegnati gli inquirenti. Il caso vede due grandi assenze: il corpo della vittima ed il movente. Mentre su quest’ultimo aspetto varie ipotesi si sono fatte strada in questi lunghi tredici mesi dalla morte di Isabella Noventa, sul cadavere della donna non è ancora emersa la verità. Silenzio fitto da parte dei tre imputati, i fratelli Debora e Freddy Sorgato e l’ex tabaccaia veneziana Manuela Cacco. Negli ultimi giorni, in seguito all’udienza preliminare nella quale è stato confermato il rito abbreviato per il “trio diabolico”, è emersa una novità importantissima che potrebbe ora contribuire a rendere ancora più complessa la posizione dei due fratelli, presunti autori del delitto della 55enne. Il pm ha reso noti alcuni frame che immortalerebbero due soggetti nell’auto di Debora Sorgato, la notte in cui Isabella Noventa è stata uccisa. Le immagini, rese in esclusiva solo nei giorni scorsi, smentirebbero i racconti di Debora e del fratello Freddy ed allo stesso tempo confermerebbero la versione di Manuela Cacco. È questo il quadro emerso alla vigilia del processo, reso noto dal settimanale Giallo, che in merito riporta le parole del pm: “Debora Sorgato è coinvolta a pieno titolo nell’omicidio di Isabella Noventa”. La donna, dunque, avrebbe mentito nel lungo documento inviato agli inquirenti dopo la richiesta del rinvio a giudizio, e nel quale asseriva di essere stata a letto a dormire la sera in cui la segretaria veniva uccisa. Contro di lei, oltre ai vari elementi ad oggi raccolti, anche le immagini di ben tre telecamere e che la immortalano a bordo della sua auto, presumibilmente affiancata da Freddy Sorgato, forse nell’esatto momento in cui si recavano ad occultare il cadavere della povera Isabella Noventa. Questa circostanza, come ribadisce il settimanale diretto da Andrea Biavardi, andrebbe a confermare pienamente le dichiarazioni che in passato Manuela Cacco aveva reso nel corso dei suoi interrogatori. In diverse occasioni, la tabaccaia aveva riferito agli inquirenti che la sera dell’omicidio, proprio mentre era intenta a raggiungere con la sua auto la villa di Freddy (dove fu presumibilmente uccisa Isabella Noventa), incrociò l’ex amante e la sorella a bordo della Golf di quest’ultima. L’ex autotrasportatore, come più volte ribadito, non solo aveva raccontato la morte accidentale dell’ex fidanzata, avvenuta nel corso di un gioco erotico dagli esiti drammatici, ma aveva anche confessato di essersi occupato da solo dell’occultamento del suo cadavere. La sua versione, insieme a quella della sorella Debora Sorgato, sarebbero ora state smentite dalle telecamere ed ancor prima dalle parole della loro complice, Manuela Cacco, anche lei a processo per l’omicidio premeditato in concorso, la soppressione di cadavere ai quali si aggiungono, nel suo caso specifico, anche i reati di stalking e simulazione di reato.

© Riproduzione Riservata.