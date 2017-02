METEO/ Ultime notizie: allerta, torna il problema legato alla nebbia in Italia (previsioni del tempo oggi, 13 febbraio 2017)

ALLERTA METEO, PREVISIONE DEL TEMPO E MALTEMPO: TORNA IL PROBLEMA NEBBIA IN ITALIA (OGGI, 13 FEBBRAIO 2017) - Torna il problema della nebbia in Italia come raccontano le previsioni del tempo di oggi lunedì 13 febbraio 2017. C'erano stati già dei problemi molto seri in Pianura Padana da ottobre fino a dicembre con questo inizio di anno che si era un po' esentato in questo senso. A partire dalle prime ore della mattina troveremo situazione di nebbia sparsa tra Veneto, Lombardia, Piemonte e anche un po' sull'Emilia Romagna. La novità sarà che la nebbia colpirà anche il centro Italia al confine tra Abruzzo e Lazio nell'entroterra e anche il sud sulla parte ionica della Calabria. Nel pomeriggio la situazione dovrebbe migliorare decisamente in questo senso al nord con un po' di nebbia che si segnala solo sul basso Trentino Alto Adige. Mentre sarà persistente al centro sull'entroterra abruzzese. Questo influenzerà ovviamente le temperature che sono in netto ribasso rispetto a quanto visto nel fine settimana scorsa.

ALLERTA METEO, PREVISIONE DEL TEMPO E MALTEMPO: SCENDONO LE TEMPERATURE, L'INVERNO NON È FINITO (OGGI, 13 FEBBRAIO 2017) - Per chi si aspettava alla metà di febbraio di vedere un briciolo di apertura verso la primavera si sbagliava di grosso. L'inverno non è ancora finito, anzi entra proprio in questi giorni nel suo pieno con temperature che scendono e il cielo che non porterà a molta pioggia ma promette davvero molto male. Durante la prima parte della mattinata vedremo delle leggere precipitazioni colpire il basso Abruzzo e l'alta Puglia. Nel pomeriggio invece la situazione si estenderà anche sulla Calabria e sulla bassa Puglia con qualche fenomeno anche su alto Abruzzo e sul Piemonte. Attenzione poi anche alla neve che cadrà tutto il giorno, ma solo sulla Valle d'Aosta. Scendono le temperature con le minime che si registrano attorno ai tre gradi di Potenza, mentre le massime salgono fino ai confortanti sedici di Palermo e Cagliari. La settimana in generale non sarà scossa da forte precipitazioni, ma comunque le temperature saranno sempre fredde.

