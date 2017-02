OMICIDIO TRANI / Antonio Mastrodonato ucciso a 21 anni: il movente legato allo spaccio di droga? (Oggi, 13 febbraio 2017)

OMICIDIO TRANI, ANTONIO MASTRODONATO UCCISO A 21 ANNI A COLPI DI PISTOLA (ULTIME NOTIZIE OGGI, 13 FEBBRAIO 2017) - Un vero e proprio agguato, quello che si è compiuto ieri a Trani ai danni del 21enne Antonio Mastrodonato, giovane del posto con precedenti per droga. Ne dà notizia il quotidiano La Gazzetta del Mezzogiorno, sottolineando una coincidenza inquietante: il delitto si è consumato in via Superga, già teatro un anno fa del tentato omicidio di Gianluca De Simine, anche lui vittima di un agguato e dell'omicidio del 39enne Otello Bagli. Ieri è invece toccato al giovane 21enne, freddato a colpi di pistola - probabilmente una calibro 9 - mentre cercava di ripararsi tra due auto parcheggiate. Una vera pioggia di proiettili che, vista la via piuttosto trafficata tra auto e pedoni, avrebbe potuto provocare anche altre vittime innocenti. L'omicidio di Trani anche per questa ragione ha fatto precipitare nel terrore la comunità pugliese, mentre sono in corso le indagini per far luce su dinamica e movente dell'agguato. La pista maggiormente battuta dagli inquirenti resta attualmente quella dello spaccio di droga. La giovane vittima aveva alle spalle una situazione familiare già problematica sul piano della giustizia: il padre, Vincenzo Salvatore Mastrodonato, fu arrestato nel 2014 e condannato a 8 anni e 8 mesi con l'accusa di aver sequestrato un 37enne di Palo del Colle. Quest'ultimo era stato incaricato di ritirare a Torino un carico di droga del valore di 100 mila euro, ma dopo essere partito con un acconto di 45 mila euro fece ritorno a Bari senza soldi né stupefacenti. La banda criminale della quale faceva parte anche il padre della vittima dell'omicidio di Trani avrebbe minacciato il 37enne di darlo in pasto ai maiali, sequestrandolo in un casolare del posto. Al momento, il delitto di Antonio Mastrodonato e che va a sommarsi ai tanti fatti di sangue che hanno caratterizzato la città pugliese resta senza responsabili. Non si esclude infatti che l'autore dell'agguato possa essere più di una persona ed è su questo aspetto che sono attualmente al lavoro gli investigatori.

© Riproduzione Riservata.