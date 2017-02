Primogeniti più intelligenti?/ Lo dice uno studio dell'università di Edimburgo, ecco perchè

I PRIMI FIGLI PIU' INTELLIGENTI: UNO STUDIO DELL'UNIVERSITA' DI EDIMBURGO LO PROVA (OGGI 13 FEBBRAIO 2017) - Uno studio dell’università di Edimburgo pubblicato sul Journal of Human Resources prova che i primi figli sono più intelligenti ed acuti rispetto ai loro fratelli. "I primi figli sono più acuti e intelligenti dei loro fratelli perché ricevono più stimoli nei loro primi anni di vita e ottengono punteggi migliori nei test sul quoziente intellettivo" quanto rilevato dallo studio di alcuni studenti dell'Università di Edimburgo. I ricercatori hanno analizzato insieme a quelli dell'università di Sydney i dati di cinquemila bambini a cui era stato chiesto di riconoscere e abbinare lettere, leggere singole parole e disegnare dei vocaboli ogni due anni fino al compimento del quattordicesimo anno ed hanno utilizzato questi risultati in relazione ai loro genitori (soprattutto in base ai loro comportamenti). I primogeniti hanno avuto più supporto nei compiti che implicavano pensieri e riflessioni, ottenendo migliori punteggi nei test.

I PRIMI FIGLI PIU' INTELLIGENTI: UNO STUDIO DELL'UNIVERSITA' DI EDIMBURGO LO PROVA (OGGI 13 FEBBRAIO 2017) - I primi figli più intelligenti dei secondi? Uno studio dell'Università di Edimburgo lo prova. I ricercatori hanno provato questo test su cinquemila bambini in relazione al comportamento dei loro genitori ed hanno potuto notare che mamma e papà sembrano aver trascorso meno tempo nel fare attività che stimolano il cervello con i figli più piccoli, come la lettura, la musica ed altre attività rispetto a quanto fatto invece con i primogeniti. I genitori infatti sembrano più propensi ad assumere comportamenti addirittura più rischiosi, come fumare di più. La coordinatrice di questo studio, Ana Nuevo-Chiquero, ha potuto evidenziare proprio queste differenze per capire come i primogeniti siano molto più stimolati da piccoli, e quindi più intelligenti in età adulta. I primi infatti hanno più successo e soprattutto sono più ambiziosi, ed hanno il 16% di possibilità in più di avere anche una migliore istruzione.

© Riproduzione Riservata.