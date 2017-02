SCIOPERO MEZZI GENOVA/ Amt e Tpl Savona, oggi 13 febbraio 2017: stop trasporto pubblico (info e orari)

SCIOPERO MEZZI GENOVA, OGGI 13 FEBBRAIO 2017: INFO E ORARI STOP AMT (ULTIME NOTIZIE) - Per la giornata di oggi 13 febbraio 2017 a Genova è prevista la giornata di sciopero dei mezzi pubblici per almeno 4 ore: l’azienda cittadina dei trasporti pubblici, l’amo ha annunciato nei giorni scorsi che l’organizzazione sindacale CUB trasporti ha proclamato, senza revoca, lo sciopero del trasporto pubblico oggi per almeno 4 ore del normale orario di servizio del personale. Le modalità sono state rese note tramite il portale di Amt Genova in maniera ufficiale: il personale viaggiante si asterrà dal lavoro dalle 11.45 alle 15.45; il restante personale (comprese biglietterie, esattoria e servizio clienti) si asterrà dal lavoro le ultime 4 ore del turno. Il servizio sarà garantito per le persone portatrici di handicap. Secondo la stessa azienda dei mezzi pubblici genovesi, durante il recente sciopero dei traporti - avvenuto lo scorso 27 gennaio 2017 - le astensioni dal lavoro dei dipendenti hanno avuto un’incidenza sul servizio programmato pari al 11% nel servizio urbano. Non si è registrata nessuna adesione per metropolitana, impianti speciali e ferrovia Genova - Casella. Possibili disagi dunque anche per questa settimana che inizia subito con lo sciopero dei trasporti e dovrebbe portare, salvo revoche dell’ultima ora, allo stop della circolazione treni nella giornata di venerdì, seguiranno aggiornamenti nei prossimi giorni.

SCIOPERO MEZZI SAVONA, OGGI 13 FEBBRAIO 2017: INFO E ORARI, STOP TPL (ULTIME NOTIZIE) - Non solo Genova, la Liguria protagonista in negativo per lo sciopero dei trasporti pubblici oggi 13 febbraio 2017: anche la città di Savona e provincia vede lo stop della circolazione, per fortuna non di 24 ore, dei mezzi pubblici per l’azienda Tpl Linea. Sul sito ufficiale dell’azienda di trasporti savonese sono riportati tutte le misure dello sciopero di questo inizio settimana, che fa il paio con quanto avviene sempre oggi nella vicina Genova: «TPL Linea informa la spettabile clientela che lunedì 13 febbraio 2017 avrà luogo lo sciopero a carattere provinciale indetto dalle Segreterie di FILT - CGIL, FIT - CISL, UILTRASPORTI e FAISA - CISAL che verrà attuato con le seguenti modalità: da inizio servizio alle ore 5.00; dalle ore 8.30 alle ore 17.30; dalle ore 20.00 a fine servizio». In queste fasce non saranno ovviamente garantite l’esecuzione del servizio di trasporto pubblico, anche se non si escludono «lievi disagi immediatamente prima e dopo le ore di sciopero programmato».

