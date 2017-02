TRIFONE E TERESA / News, Giosuè Ruotolo: “Non ce la faccio”, le parole dell’imputato nel giorno del funerale (Oggi, 13 febbraio 2017)

TRIFONE E TERESA NEWS, GIOSUÈ RUOTOLO: NUOVE RIVELAZIONI SUL GIORNO DEL FUNERALE DEL MILITARE UCCISO (ULTIME NOTIZIE OGGI, 13 FEBBRAIO 2017) - Riparte nella giornata odierna il processo in Corte d'Assise sul duplice omicidio di Trifone Ragone e Teresa Costanza, la coppia di fidanzati rimasta uccisa il 17 marzo 2015 in quello che apparve come un vero e proprio agguato. Il delitto avvenne nel parcheggio del palasport di Pordenone e secondo l'accusa il solo responsabile del drammatico assassinio, avvenuto a colpi di pistola, sarebbe Giosuè Ruotolo, ex militare 27enne di Somma Vesuviana. Il giovane ha assistito finora a tutte le udienze del processo che lo vede imputato e, come annunciato dalla Corte nell'udienza tecnica incentrata sulla super perizia, sono stati resi necessari altri appuntamenti, a partire da quello odierno, prima del successivo che si avrà tra circa un mese. Nuove rivelazioni sono emerse proprio in aula e, come rivela il quotidiano Il Messaggero Veneto nella sua versione online, hanno riguardato un episodio particolare che vide protagonista il presunto assassino nel giorno dei funerali di Trifone e Teresa. Giosuè Ruotolo, mentre usciva dalla chiesa di Adelfia dove si celebrarono i funerali dell'ex commilitone ed ex coinquilino ucciso, proprio mentre reggeva con gli altri commilitoni la bara di Trifone avrebbe pronunciato le seguenti parole: "Non ce la faccio, non ce la faccio". A rivelarlo è stato l'ex commilitone Pasquale Pone - presente anche lui al picchetto d'onore alle esequie - nel corso della sua deposizione in aula nell'ambito del processo per il duplice delitto di Trifone e Teresa. Tra coloro che sono intervenuti in Corte d'Assise nell'ultima udienza del 10 febbraio scorso, in qualità di testi a controprova citati dal pm Vallerin, anche il Capitano Augusto Olivieri, responsabile dell'infermeria alla caserma di Cordenons. A sua detta, dopo la morte della coppia di fidanzati, freddata con almeno sei colpi di arma da fuoco, due colleghi d'ufficio di Giosuè Ruotolo richiesero assistenza psicologica. Nel corso dell'udienza si è tentato di far luce anche su un altro aspetto, quello legato ad uno scambio di messaggi su Whatsapp tra Trifone e Teresa risalenti all'11 marzo, pochi giorni prima del loro omicidio. Il militare di Adelfia aveva scritto alla fidanzata: "Amore ho fatto a mazzate". Un messaggio che fece preoccupare non poco la giovane broker siciliana. "M’ha crepato (picchiato ndr) raschi", era stata la replica di Ragone, sulla quale sono state spesso avanzate diverse teorie. Ricordiamo infatti che inizialmente "raschi" era stato inteso come il cognome, o soprannome di un uomo, mentre i genitori di Trifone avevano chiarito asserendo come la parola significasse "graffi" nel dialetto pugliese. Alle sue parole Teresa aveva risposto con una serie di punti interrogativi. "Un casino. Zigomo rotto...", aveva aggiunto il fidanzato. Tra gli altri testimoni sentiti nel passato appuntamento anche le fidanzate degli ex coinquilini di Giosuè Ruotolo, Sergio Romano e Daniele Renna, già intervenuti in aula in due differenti occasioni, durante le quali avevano fornito ampi dettagli sui rapporti tra il presunto assassino e le due vittime.

© Riproduzione Riservata.